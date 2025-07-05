末日預言近萬人同步看直播 日本一早地震最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」今天凌晨湧入近萬人看直播，聊天室互動熱絡，甚至有人倒數計時，氣得小編放圖卡澄清謠言。圖／取自YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」
YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」今天凌晨湧入近萬人看直播，聊天室互動熱絡，甚至有人倒數計時，氣得小編放圖卡澄清謠言。圖／取自YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」

日本的末日預言引起群體恐慌，日本漫畫家龍樹諒澄清是大眾要有防災的準備，並非7月5日發生大災難，網路更盛傳末日時間是日本時間的今天清晨4時18分，網友凌晨湧入YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」看直播，最高同時上線人數近萬人，由於聊天室討論熱烈，小編一度爆氣秀圖卡「不要倒數，很煩」。

日本鹿兒島十島村的吐噶喇群島外海地震頻繁，截至昨晚已超過1200次有感地震，創下歷年最高紀錄。昨天部分村民撤離，前往鹿兒島市避難。由於末日預言謠傳日本今天將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽可能發生強震，吐噶喇群島的地震更引起不當聯想。

YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」今天凌晨湧入近萬人看直播，聊天室互動熱絡，甚至有人倒數計時，氣得小編圖卡寫「這是群震，不是前震，地震＝自然現象，在那邊給我說幾點幾分，去睡覺啦」。

網友留言，「為日本祈禱」、「很平靜」、「沒發生」、「我特地起來等」、「沒有大津波」、「日本人加油」、「這是什麼VTuber? 快1萬人在看了」、「守夜結束要去睡了，祝平安」、「今天一堆人沒睡飽」。

「台灣-日本 地震即時觀測」小編在聊天室回報，日本時間今天上午6時43分左右，吐噶喇群島附近發生地震，震級：M2.6，震源深度20公里，觀測到最大震度2級，無需擔心此次地震引發海嘯。

地震 日本

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