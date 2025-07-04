漫畫家龍樹諒「末日」前受訪：書腰文字是編輯所寫

7月5日的地震預言源自日本知名漫畫家龍樹諒的「預知夢」，FLASH雜誌在「末日」前夕採訪當事人，龍樹諒說，2021年發行的《完全版》書腰文字是編輯寫的，卻成為焦點，「要回答這個問題非常困難。因事涉他人，我一直擔心出版社（編輯）會受到中傷。」

龍樹諒對FLASH雜誌表示，坦白說，《完全版》中文字不是她寫的，受注目的也不是她的漫畫內容，所以無法拂去一種「這是別人的事」的感覺。她說，對她而言，那本書不是預言，也不是預言漫畫。自己是受邀畫了封面插畫的一位「讀者」而已。

《我所看見的未來．完全版》在2021年賣出106萬冊，成為超級暢銷書；今年6月15日發行的新作《天使的遺言》也已進入暢銷排行榜前十名。

被問及隨著「末日」迫近，她的生活有何變化？她表示，沒有特別變化。就是會留意姊姊輪椅擺放的位置，準備蠟燭、火柴等以及儲備水與物資。她說，若真的發生大災害，她已準備好拿出存款，為災民準備水、毛毯等防災用品。

龍樹諒說，她在社群看到有「2025年7月5日將發生大災難」的傳聞，但她本人其實只是夢見了「2025年7月會有災難」，沒有具體夢見日期。不過，因為這個話題讓大家的防災意識提升，這是件好事。她自己的防災準備，不是根據占卜或預言，而是參考客觀資訊。希望大家也能參考過去的數據與專家意見，為了自己、家人以及重要的人們的性命，做好準備。

《完全版》對災害的描寫如下：「夢中的我穿著短袖的夏季服裝。在夢中所見的海嘯高度，比東日本大地震（311強震）時還要巨大。」