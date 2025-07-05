日災難預言 經損40億美元…亞洲多地旅客取消原訂行程

源自日本漫畫家夢境的7月5日地震與海嘯災難預言經媒體大肆報導，已導致飛日航班大減，香港等地觀光客湧現退訂潮，專家預估可能已造成近40億美元經濟損失，旅遊觀光業者無不希望這場夢魘快快醒來。

日本漫畫家龍樹諒1999年出版漫畫《我所看見的未來》，因書中描繪2011年3月發生「大災難」場景，而那年果然發生311大地震、海嘯與福島核災，而被視為預言家。2021年再版漫畫增加新預言：2025年7月5日菲律賓海域大爆炸，將引發高度為2011年三倍的大海嘯、重創日本。

專家紛紛斥之為謠言，但已造成經濟衝擊。香港和亞洲其他地區原訂赴日的觀光客因心生恐懼，紛紛打退堂鼓。野村綜合研究所經濟專家木內登英估計，若這種末日預言持續發酵，導致遊客裹足不前，可能導致5,600億日圓（39億美元）的經濟損失。

今年日本觀光客原本絡繹不絕，4月創下390萬人次的空前單月最高紀錄。2025全年入境觀光人次仍可能創新高，超越2024年逼近3,700萬人次的紀錄，反映日圓貶值效益。

然而，隨著7月5日預言災難日期迫近，近幾個月來亞洲觀光客人數已陡降。最新可得數據顯示，5月香港來的遊客年減11%至19.31萬人次。香港旅行社員工表示，據他們觀察，赴日旅遊需求3月開始下滑，縱使日本政府信心喊話也沒用。

國泰航空旗下廉航香港快運航空（HK Express）指出，夏季飛日本航班訂票確實遭受「短期」衝擊，但相信「一旦謠言消退，需求就會彈升」。香港航空7月和8月飛日航班已減少，有些甚至取消，理由是「需求疲軟」。大灣區航空（Greater Bay Airlines）2日也以需求低落為由，宣布取消飛日航班。

香港旅行社東瀛遊（EGL Tours）執行董事禤國全說：「謠言影響很大。」他表示，今夏赴日本各地的旅遊團費已降價一、兩成，以前要價港幣上萬元，如今已有業者砍到7,000元。他指出，東瀛遊的日本團生意已腰斬，靠折扣優惠和推出地震險才免於降到零。

30幾歲李姓香港居民說：「寧可信其有，不可信其無。沒必要拿自己的性命冒險。」

香港某公關公司蕭姓主管則趁降價訂機票，準備與友人同遊大阪慶生。她說：「謠言...毫無科學根據。世界末日預言從未應驗過。」