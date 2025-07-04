英國擬擴大健保提供減重藥物 降低財力負擔門檻

英國政府3日發布長達近170頁的「十年健康計畫」，重點包括改革健保體系、擴大應用人工智慧和數位創新科技，以及預防勝於治療。其中，「終結肥胖流行病（obesityepidemic）」相關措施引起不少討論。

根據計畫，未來將有更多人能透過健保取得減重藥物，例如司美格魯肽（semaglutide）、利拉魯肽（liraglutide）、替爾泊肽（Tirzepatide）類針劑型（俗稱「瘦瘦針」）或口服型藥物。這些藥物具抑制食慾、控制血糖等功能。

英國衛生及社會照護部指出，估計目前有150萬名英國民眾透過自費管道取得相關藥物，但這顯示取得藥物者，往往是具備足夠財力，而不是最有減重相關健康需求的人，這不符合國民保健署（NHS）創立宗旨。

按規劃，英國政府將擴大提供健保減重服務及療程，民眾不需額外付費。研擬中的方案包括在盡可能便民的場所，例如購物商場，提供相關服務。

按現有規定，僅身體質量指數（BMI）達35以上，或者達30以上但有特定健康問題的人，可取得健保支付的減重藥物處方，通常為針劑型。若是自費，定期使用相關藥物的成本每個月可達數百英鎊。NHS對成年人「肥胖」的一般定義包括BMI達30以上。

衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）接受媒體採訪時提到，在英國，不是每個人都有能力一年花2500英鎊（近10萬台幣）在減肥針上，而根據NHS的「公平」原則，醫療服務應該是提供給有需要、而不僅是有財力的人。

研究顯示，肥胖與貧窮有明顯正相關，特別是兒童肥胖問題。英國非營利組織「食品基金會」（FoodFoundation）去年發布的調查結果顯示，英國5歲孩童的平均身高下降、體重卻上升，主要原因即包括物質條件匱乏或貧窮，導致傾向選擇廉價但缺乏營養的飲食，以及業者強勢推銷「垃圾食品」（缺乏營養的高脂肪、高糖、高鹽食品）或過度加工食品。

為降低孩童肥胖率，英國政府擬限制主打兒少消費族群的垃圾食品廣告、禁止對未滿16歲者銷售（高咖啡因）能量飲料，並賦予地方政府更多權力，禁止速食店在學校周邊營業。

另一方面，英國政府宣告將「獨步全球」，在未來4年內導入強制性的食品銷售健康指數報告。

按規劃，從生產商到消費端的超市、餐廳，業者必須達成食品銷售健康目標，並通報執行現況。

這些經業者與政府取得共識的目標具強制性，相關細節仍待定，但原則上，政府允許業者以改變產品配方、調整店內商品陳列、制定消費回饋獎勵機制等多元方式，引導、鼓勵消費者購買較健康的產品，例如選擇購買不加鹽且未經油炸的洋芋片，而不是多油多鹽的口味。目前僅大型企業須遵循相關要求。

此外，延續前任政府政策，自今年10月1日起，法規將禁止零售業者為不符合健康要求的食品推出「買一送一」等促銷活動。

英國衛生部指出，近30年來，英國民眾的肥胖率翻倍；肥胖也是促發癌症、心血管疾病及第二型糖尿病的主要因素。此外，英國每5位小學畢業生之中，就有1位具肥胖問題，而在英國最貧窮地區，比例更是接近30%。

NHS估計，肥胖導致的疾病每年給健保體系造成的成本大約是60億英鎊（約新台幣2400億元）。肥胖及衍生疾病也影響英國勞動人口就業情況。據NHS評估，擴大供應減肥藥物的效益包括為英國的經濟活動新增25萬7000個勞動天數，一年可望多創造近3600萬英鎊產值。

根據英國國會下議院今年2月發布的英國「肥胖數據」研究報告，經濟合作暨發展組織（OECD）彙整的追蹤資料顯示，在OECD國家之中，美國的肥胖人口占比最高，達43%；英國則排名第10，肥胖人口占比為28%。

排名在英國之前的則有墨西哥（36%）、智利（34%）、匈牙利（33%）、哥斯大黎加（31%）、紐西蘭（31%）、澳洲（30%）、土耳其（29%）和葡萄牙（29%）。日本的肥胖人口占比最低，僅5%。