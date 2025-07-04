快訊

逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

車流回堵！國3土城北上路段貨車翻覆 7旬翁受困駕駛座無生命跡象

Switch 2台北體驗會搶先玩！會場導覽、11款遊玩動線必玩 手機預約券教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

日鹿兒島狂搖破千次！地震監測3D圖曝光「直衝天際」如宇宙電梯

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本地震3D圖像堆疊衝破天際線。（取自Earthquake 3D Live Feed）
日本地震3D圖像堆疊衝破天際線。（取自Earthquake 3D Live Feed）

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日以來頻繁地震，迄今累計已突破千次。據全球地震監測的3D圖像顯示，鹿兒島外海因連日地震，3D圖在層層堆疊下導致地震活動紀錄圖像直衝天際，宛如通往宇宙的電梯。

據日本氣象廳資料統計，今年6月21日至7月3日16時為止，吐噶喇群島地震已高達1031次，次數約先前的近3倍，且無趨緩跡象。過去吐噶喇群島附近的小寶島一帶，在2021年12月曾出現為期1個月，共308次的地震，在2023年9月也曾出現346次地震。

面對頻繁地震活動，鹿兒島十島村村長久保源一郎已宣布避難計畫。凡有意願的居民將安排撤離，4日凌晨展開首波撤離行動，安排渡輪接送島民前往鹿兒島市，同時提供臨時住宿設施安置避難者。

吐噶喇群島因發生多起地震，居民與遊客4日搭乘渡輪自島上撤離。路透社
吐噶喇群島因發生多起地震，居民與遊客4日搭乘渡輪自島上撤離。路透社

地震 強震 日本 鹿兒島

延伸閱讀

撐不住了！日本鹿兒島地震逾千次 村長展開撤離「凌晨啟航避難」

7月5日地震預言倒數！男星赴日目睹「機上1幕」傻眼 網一看全懂了

地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

7月5日末日預言…日氣象廳喊破喉嚨嘸人聽 專家指應先擔心這兩事

相關新聞

日鹿兒島狂搖破千次！地震監測3D圖曝光「直衝天際」如宇宙電梯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日以來頻繁地震，迄今累計已突破千次。據全球地震監測的3D圖像顯示，鹿兒島外海因連日地震，...

床蝨竟可助破案！馬來西亞研究揭：血液保存人類DNA長達45天

 床蝨在人們印象中是令人頭疼的害蟲，但馬來西亞科學家最新研究發現，這種吸血昆蟲竟可能成為刑事調查的新利器。馬來西亞理科大學（USM）研究團隊證實，床蝨體內的血液可保存人類DNA長達45天，為法醫提供另一種生物證據來源。

不滿夜店男搭訕女友 英男爆氣險割下對方耳朵

英國一名男子和女友參加生日派對後到夜店狂歡，結果卻看見一名男子搭訕女友，還和女友開心共舞。女子男友一時情緒失控用酒杯怒砸對方臉部，甚至差點割下對方左耳，自己隨後也因此遭逮。

愛貓遇害遭「分屍燒烤」 飼主想取回遺體還被勒索贖金

 泰國羅勇府近日發生一起離譜事件，一名女子心愛的寵物貓遭流浪狗咬死後，竟被清潔工擅自帶走烹煮，甚至向貓主索討費用才能歸還貓屍。事件引發當地輿論譁然，動保團體已介入協助。

搭機拒絕讓座給哭鬧孩子 女子被網路公審到氣得提告

巴西一名女子搭機時遇上小孩爆哭，而且孩子的媽媽還以此為由，要求她讓出靠窗的座位。女子拒絕之後，旁邊的人偷拍影片上傳網路，引發網友撻伐嘲諷，讓女子氣得對航空公司和偷拍乘客提起訴訟。

到非洲尚比亞看大象 母象突然發狂暴衝踩死兩名外籍遊客

兩名遊客到非洲尚比亞遊玩，到國家公園觀賞野生動物。沒想到過程中一頭母象帶著小象，疑似感到威脅突然向他們爆衝過來，導致兩名遊客當場被踩死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。