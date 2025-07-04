床蝨竟可助破案！馬來西亞研究揭：血液保存人類DNA長達45天

床蝨在人們印象中是令人頭疼的害蟲，但馬來西亞科學家最新研究發現，這種吸血昆蟲竟可能成為刑事調查的新利器。馬來西亞理科大學（USM）研究團隊證實，床蝨體內的血液可保存人類DNA長達45天，為法醫提供另一種生物證據來源。

根據「海峽時報」報導，該研究團隊自2014年起，在機場休息室沙發等處收集熱帶床蝨（Cimex hemipterus）樣本，並於「科學報告（Scientific Reports）」與「法醫學國際（Forensic Science International）」等國際期刊發表成果。他們證實，床蝨吸食人血後，即便過了45天，仍可從其體內萃取出部分人類DNA，足以拼湊出眼髮膚色等外觀特徵。

「我們成功運用短串聯重複序列（STR）及單核苷酸多型性（SNP）分析，完整重建吸血後即時DNA輪廓，45天後仍可取得部分資料。」該研究計畫主持人哈菲茲副教授表示。這是全球首度有研究將熱帶床蝨應用於法醫領域，此前多集中於溫帶常見的另一種床蝨（Cimex lectularius）。

研究人員指出，床蝨習性為吸血後藏匿於附近隙縫，行動範圍小，若能在案發現場發現，極可能帶有曾到訪者的DNA指紋。這對血跡、指紋等傳統證據遭清除的現場尤其具有價值。

雖此技術尚未被法院採納，哈菲茲認為未來有潛力協助警方在缺乏線索時尋獲破案新徑。現階段，研究團隊正與法醫專家合作試驗實務應用並研擬標準操作規範。對此，檳城公共安全協會主席阿尼爾表示，該發現為複雜案件偵辦帶來新契機，「既然芬蘭警方曾從汽車內的蚊子取得嫌犯DNA，床蝨當然也有可能成為破案關鍵。」