愛貓遇害遭「分屍燒烤」 飼主想取回遺體還被勒索贖金

泰國羅勇府近日發生一起離譜事件，一名女子心愛的寵物貓遭流浪狗咬死後，竟被清潔工擅自帶走烹煮，甚至向貓主索討費用才能歸還貓屍。事件引發當地輿論譁然，動保團體已介入協助。

據新加坡「8視界」報導，貓主人普拉雅達（Praeyada Prae）在臉書發文控訴，事發於6月27日深夜，當時朋友離開家時疏於鎖門，導致她飼養的三隻貓咪跑出屋外，當下僅找回兩隻，橘貓「Tao Hoo」仍失蹤在外。隔日，社區警衛告訴她，Tao Hoo已遭流浪狗攻擊死亡，本欲將遺體暫置警衛室旁待安葬，不料卻被一名清潔工擅自帶走。

普拉雅達循線找到該名工人住所，對方起初謊稱已將貓屍丟棄在路邊林中，但在她要求陪同尋找時，工人才拿出烤架並說：「貓在這裡，剛烤好。」讓她當場錯愕不已。貓屍已被剁碎置於烤架上，橘色項圈標明了主人的姓名及聯絡電話。

更令人髮指的是，該工人還向她索討200泰銖（約新台幣170元），聲稱要付錢才能拿回貓屍。普拉雅達拒絕後，最終僅帶回貓咪的項圈。

事後，她憤而向警方報案控告對方盜竊，但警方態度消極，僅以「對方家境貧困」為由，試圖用調解方式處理。事件曝光後，動物保護組織「Watchdog Thailand Foundation」已介入處理，協助她尋求法律公義。

普拉雅達強調，「Tao Hoo」的項圈明明有聯絡方式，清潔工應主動聯繫而非私自處置，更不該趁機索討費用。她盼此事能成為飼主的警醒，也呼籲社會向警方施壓，嚴懲涉事者。