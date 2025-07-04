搭機拒絕讓座給哭鬧孩子 女子被網路公審到氣得提告

巴西一名女子搭機時遇上小孩爆哭，而且孩子的媽媽還以此為由，要求她讓出靠窗的座位。女子拒絕之後，旁邊的人偷拍影片上傳網路，引發網友撻伐嘲諷，讓女子氣得對航空公司和偷拍乘客提起訴訟。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的卡斯楚（Jeniffer Castro）在2023年12月搭乘高爾航空的班機，卻發現座位被一個小孩占用。雖然孩子不斷哭鬧，卡斯楚還是請家長帶著孩子回到原座位，不願讓出自己原先預定的靠窗座位。

雖然孩子的媽媽配合回到座位，附近的乘客卻還是偷拍整個過程，將影片上傳網路公審。影片上傳之後，導致任職銀行行員的卡斯楚必須辭職，還被許多網友私訊批評辱罵，令她不堪其擾。

卡斯楚說，她只是坐回自己預訂的座位，不明白為什麼要因此被羞辱和公審。但她也因此成為網紅，在Instagram上有190萬名粉絲，也和許多品牌合作業配。不過她坦言，這樣的轉變完全是局勢所逼，其實在那過程中她非常的困擾，有一度不敢出門，承受非常大的心理壓力與恐懼。

卡斯楚委託律師，對高爾航空及偷拍的網友提告。由於案件內容涉及司法保密，不能對外公開，但她強調，這麼做不只是為了求償，而是希望能為「拒絕的權利」發聲。

她表示，每個人都應該有選擇的權利，而不是因為自己拒絕後，還要被迫解釋原因，或甚至被攻擊公審。不少網友也支持卡斯楚的決定，認為坐在自己預定的座位上被公審，實在沒有道理。