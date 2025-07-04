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到非洲尚比亞看大象 母象突然發狂暴衝踩死兩名外籍遊客

聯合新聞網／ 綜合報導
母象突然朝遊客衝撞，導致兩名遊客喪命。示意圖／ingimage
母象突然朝遊客衝撞，導致兩名遊客喪命。示意圖／ingimage

兩名遊客到非洲尚比亞遊玩，到國家公園觀賞野生動物。沒想到過程中一頭母象帶著小象，疑似感到威脅突然向他們爆衝過來，導致兩名遊客當場被踩死。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在尚比亞南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）。68歲的英國女遊客和67歲的紐西蘭女遊客在國家公園住了4天。事發當天，兩人早上6點參加「日出獵遊散步」（sunrise safari walk），準備步行到另一個營區。

散步過程中，他們遇見一頭母象帶著一頭小象，為了不要干擾母象，導遊還帶兩名遊客特地繞道，想不到母象卻突然朝她們衝來。當地警察局長姆溫巴（Robertson Mweemba）表示，後方負責背茶水的工作人員大喊「大象」，但當兩名女子轉頭已來不及逃跑。

67歲的紐西蘭遊客因為腳部有傷，完全來不及躲開，首當其衝遭到大象撞擊。隨行導遊雖然趕緊開槍嚇阻，但依然無法阻止悲劇，另一名68歲英國遊客也不幸喪命。兩名遊客當場死亡，遺體被送往附近醫院太平間暫放。母象因為被子彈打中，也受了傷。

南盧安瓜國家公園是當地最多動物棲息的棲地之一，吸引不少國際遊客前往觀賞野生動物。母象為了保護幼象，會特別具有攻擊性，可能因為誤判人類靠近，才會對遊客衝撞。

有網友質疑，近距離觀察帶著幼崽的野生動物，本來就是非常危險的事。認為負責的導遊沒有評估安全性，才會讓遊客不幸喪命。

大象

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