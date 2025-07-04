「全球最乾燥」沙漠也下雪！阿根廷等南美3國冬季低溫破紀錄

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中央社／ 聖地牙哥4日綜合外電報導
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯本月2日記錄到自1991年以來最低溫，為零下1.9度；濱海城市米拉瑪（Miramar）34年來第一次降雪。 歐新社
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯本月2日記錄到自1991年以來最低溫，為零下1.9度；濱海城市米拉瑪（Miramar）34年來第一次降雪。 歐新社

極地氣團為阿根廷智利烏拉圭帶來刷新紀錄的低溫，至少造成15人喪命，並迫使政府限制天然氣供應、開放緊急避難所。

法新社報導，隨著來自南極的極地空氣橫掃南美洲，這3個國家都記錄到攝氏零度以下的極低溫。

非政府組織Proyecto 7表示，在阿根廷，今年冬天至少已有9名遊民凍死。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯本月2日記錄到自1991年以來最低溫，為零下1.9度；濱海城市米拉瑪（Miramar）34年來第一次降雪。再往南，馬坤喬鎮（Maquinchao）本月1日出現零下18度低溫。

電力需求龐大，導致布宜諾斯艾利斯各地停電，部分地區有數以千計人超過24小時無電可用。

為確保家戶供應，政府本月2日暫停為工業和加油站提供天然氣，3日也取消瓦斯桶的價格管制。

烏拉圭在6人喪命後宣布全國「紅色警戒」，讓總統奧爾西（Yamandu Orsi）政府得以強制將遊民送到避難所。

氣象學者畢德甘（Mario Bidegain）說，烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）今年6月30日記錄到1967年以來最低的最高氣溫為5.8度。

智利也在最冷的日子裡啟動遊民庇護所計畫。智利氣象局表示，位於聖地牙哥以南400公里的奇廉市（Chillan）冷到只有零下9.3度。

聖地牙哥大學氣候學者柯戴羅（Raul Cordero）說：「整體上，本週發生在智利和南錐體（SouthernCone，一般指阿根廷、智利、烏拉圭3國）的現象，是南極洲極地氣團逸散造成的寒流。」

連全球最乾燥的阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）都有部分地區10年來第一次降雪。

氣象學者朱尼嘉（Arnaldo Zuniga）說：「這些冷氣團延伸到這麼遠的北部並不常見，因此我們不能排除這也是氣候變遷引發的現象。」

低溫 智利 極地 烏拉圭 阿根廷 降雪

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