美MBA生訪台推崇矽島協作共榮 體現韌性與領導力

美國頂尖商學院哈斯商學院學生近期訪台，以「台灣教會我們的事」為題撰文分享見聞，指出台灣向外界展現了清晰領導、謙遜應變，及穩步扎根，「台灣超能力來自層層協作...讓我們明白，商業運作不必是你輸我贏的零和遊戲」。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）哈斯商學院（Haas School of Business）是美國歷史悠久且極具聲望的商學院，與矽谷緊密連結，長年在全美MBA排名中名列前茅。

商學院學生6月訪問台灣，今天在學校新聞網站共同撰文，表示原本預期此行會學習國際市場、全球策略與供應鏈管理，但在這些知識之外，意外獲得了更多個人啟發。

文章形容，台灣不僅僅是參訪地點，更是擁有鮮明個性的角色，「塑造了我們的思考與感受」，啟發了學生對於領導力、韌性、及彼此之間更深層連結的認識。

文章寫到，台北101這座竹子造型高樓，象徵台灣人精神：靈活、有韌性、勤奮不懈，並持續成長，同樣特質也體現在全球領先電腦硬體製造商華碩身上。台積電則在全球科技供應鏈中，扮演低調卻關鍵的力量，「這些並非零星的成就，而是國民性格的體現」。

在為期1週的時間裡，學生參訪了台北晶華酒店、奇美食品等企業，體會到以人為本的企業文化。值得一提的是，參觀奇美食品幸福工廠過程中，一名同學看見專門為癌症與洗腎病患設計的特殊餐點時，想起了自己的奶奶，甚至激發出創業的想法，希望替類似處境的家庭製作食譜，幫助他人面對生命挑戰。

來到亞洲矽谷，學生也造訪了諸多科技和新創公司，見證人工智慧（AI）如何應用於不同產業。文章指出，「台灣向我們展現的，遠不只是單一產業的經濟體...真正令人印象深刻的，不僅是創新本身，而是創新彼此之間緊密相連、協作發展的方式」。

「台灣的超能力來自層層協作。」文章進一步闡述，台灣令同學敬佩的地方是，政府、企業與非營利組織之間並不是各自為政，而是有策略、有溫度地攜手合作。

造訪台灣，學生也體驗了在地美食，從高級料理、夜市小吃、到零食，對於便利商店印象深刻，「它深深根植於台灣人日常生活，是個安全、簡單、親切的社區空間」。

文章描述，如果說台灣最擅長的一件事，那就是用豐盛、有意義的方式好好地款待每一位賓客。食物不僅僅是能量的來源，更是記憶、是關愛、是創新，也象徵歸屬感。

此外，學生也有感於台灣廟宇的開放性，「反映台灣文化的一種思維：對傳統的尊重與對個體的包容並存。它是一種兼容並蓄、柔軟有度、而又不失自信的文化特質」。

文章盛讚，哈斯商學院倡導的領導力核心原則，包括挑戰現狀、自信不傲慢、終身學習、超越自我，這些原則在台灣真實地上演，體現在每一回的參訪與對話之中，「台灣讓我們明白，商業運作不必是你輸我贏的零和遊戲」。