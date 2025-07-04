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不滿夜店男搭訕女友 英男爆氣險割下對方耳朵

聯合新聞網／ 綜合報導
因不滿夜店男搭訕女友，男子竟將對方打到耳朵都快分離。示意圖／ingimage
因不滿夜店男搭訕女友，男子竟將對方打到耳朵都快分離。示意圖／ingimage

英國一名男子和女友參加生日派對後到夜店狂歡，結果卻看見一名男子搭訕女友，還和女友開心共舞。女子男友一時情緒失控用酒杯怒砸對方臉部，甚至差點割下對方左耳，自己隨後也因此遭逮。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今（2025）年3月，27歲的萊恩斯（Beau Lyons）和女友沙妮雅（Shaunnia Connolly）一起參加其他朋友的生日派對。派對結束後，兩人又到夜店喝酒狂歡，結果卻遇到一名男子和女友搭話，甚至還一起熱舞、喝酒，讓萊恩斯氣得瞬間失控。

監視器畫面顯示，萊恩斯突然抓起一個玻璃酒杯，朝搭訕的男子愛德華（Shane Edwards）猛砸。由於萊恩斯攻擊的是頭部，愛德華的耳朵當場濺血，軟骨與組織外露，幾乎整隻耳朵被劈成兩半。

雖然現場保全急忙上前阻止，愛德華還是受到嚴重的身心傷害。他受訪時表示，醒來時自己渾身是血，只記得在醫院裡躺著。那之後他出現嚴重的心理創傷，「感覺自己好像變形了，也不敢單獨出門」。不僅如此，他每天晚上都做惡夢，也因為感染的關係，聽力受到影響。

萊恩斯雖承認犯行，但聲稱自己當時喝了酒，什麼都不記得。他最終被判意圖重傷與持械傷人罪，需要服刑三年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傷害罪 情侶 英國

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