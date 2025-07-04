日本「元祖級」末日預言 創造人氣團樂與動人的金閣寺約定

日本漫畫家預言竜樹諒今年7月5日日本將發生毀滅性災難，引發台、港等地居民憂心。提到日本預言的「元祖」，許多日本人腦中浮現的是1999年7月世界末日預言。有不少人真心相信人類滅亡之日將至，也有日本藝人深信預言，進而改變人生。

已故作家五島勉1973年出版的《諾斯特拉達姆斯的大預言》，是根據16世紀法國醫師兼占星術師諾斯特拉達姆斯的預言集所做的解釋與重構。書中預言：「1999年7月，恐怖大王將從天而降」，令人印象深刻，該書出版的時候引發熱議，到了預言指的1990年代，更是引發一波討論。有人辭職回鄉，有人鼓起勇氣連續告白，希望在末日之際至少有人陪在身邊，還有人把保險都解約盡情花用。

雜誌《女性自身》報導日本藝人回顧當年，搞笑藝人搭檔「三四郎」成員小宮浩信說，他原是為考上好大學，每天苦讀10小時的認真學生。因為深信諾斯特拉達姆斯的大預言，在高中二年級時留級。他回憶，那時候認為「再念一年書、做什麼都一樣，反正地球都會毀滅，爸媽也這樣說。那念書也沒意義，這一年就好好開心玩吧！」

也有因為相信預言，迎向更好的人生。日本人氣樂團「可苦可樂（コブクロ）」成員小淵健太郎，多年前在電視節目分享過往經歷。小淵原本是公司業務，因為相信「地球即將滅亡」的預言，決定「如果今年不做自己想做的事，就沒機會了」，真的在1999年1月第一天上班就辭掉工作。如果他仍繼續當普通上班族，或許就沒有在樂壇大放異彩的「可苦可樂」。

另一個音樂人的故事也十分動人。曾是樂團「鬱金香」一員的創作歌手財津和夫，在1989樂團解散前，於京都的演唱會上，對粉絲呼籲：「1999年，如果地球或日本還沒有因為核爆、核戰或其他事件毀滅，我想舉辦一場聚會」。現場約定，地點在金閣寺正門前，時間是1999年9月9日早上9點9分9秒。

這段話最初被認為只是開玩笑，但1999年7月平安無事，9月9日早上許多熱情的粉絲真的依約前往金閣寺，約有1000人到場。財津也在鏡頭前現身，與粉絲寒暄，實現了承諾。

五島勉後來接受媒體訪問時說，對當年因為他的預言而受創傷的孩子，感到很抱歉。

報導說，災難雖然與我們息息相關，但人生不應過度受所謂「預言」擺布。保持理性，活在當下，才是最務實的選擇。