12歲女遭3男誘拐性侵禁錮！3天後終逃脫報警 向父母說出遭遇崩潰了

英國發生女童被3男誘騙拐走性侵案件！當地1名12歲女童獨自在超市外，被2名陌生男子以香菸誘騙，再帶到另1名男子的露營車上，其間遭３男當成洩慾工具性侵，更被拍下裸照，要脅不可報警，否則會殺了她。女童遭禁錮72時後鼓起勇氣從車窗逃走，然後前往報警，而她向父母說出遭遇時情緒崩潰，狀況悽慘。

涉案3男早前被裁定強姦及虐兒等罪名成立，將於9月接受判刑。而受害女童母親指事件令女兒身心嚴重受創，由原來活潑開朗的女孩，變到不敢獨自外出，半夜更經常喊叫驚醒 。

綜合外媒報導，事發於2024年8月11日，受害的12歲女童獨自在超市外的停車場，被26歲男子霍瓦特（Kevin Horvath）及38歲男子圖爾塔克（Ivan Turtak）用香菸誘騙她，帶她前往另27歲男子古納爾（Ernest Gunar）的露營車上。

女童遭餵毒性侵 被拍裸照要脅不可報警

女童在車上多次被餵服包括冰毒及大麻等毒品，並遭這3名男子輪流性侵，更被拍下裸照，威脅她若是逃跑或報警就會殺了她。女童被禁錮了3天後，終鼓起勇氣從車窗逃走，前往報警及在警方協助下安全回家，她向父母訴說恐怖遭遇時，瞬間情緒崩潰。

警方在女童體內驗出她曾被餵服冰毒及大麻的證據，而她身上及衣服亦驗出3男的DNA。3男早前被捕受審，並裁定強姦及虐兒等罪罪名成立，被還押至9月判刑。

母親指女兒事後性格判若兩人

受害女童母親向媒體透露，事件令女兒由原來活潑開朗的個性，變得怕人及害怕獨自出門，須在父母陪同下才敢外出，而半夜亦會喊叫驚醒，女兒身心嚴重受創。

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文章授權轉載自《香港01》