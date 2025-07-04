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希臘克里特島野火肆虐畫面曝光 數千遊客被迫疏散
希臘最受歐洲遊客歡迎的其中一個島嶼克里特島（Crete）由於發生野火，當地酒店業者稱，數千名遊客被迫撤離酒店。
耶拉佩特拉和東南克里特島酒店業協會主席Manolis Tzarakis在接受當地電台Radio Lasithi採訪時表示：「約5000人被疏散，離開當地，其中大部份人是住在我們酒店的外國遊客。」
Manolis Tzarakis表示，火災可能會使當地度假地的受歡迎程度降低，因為「燒焦的景象會嚇跑遊客」。察拉基斯說：「酒店需要至少兩周時間才能恢復全面運營，這可能會讓他們不得不在旅遊旺季暫停預訂。
電台在報導中指，大火7月3日下午爆發。距離伊拉克利翁市外幾公里處的當地居民房屋、農田和林區在大火中受損。消防部門發言人Vassilis Vatrakoyannis表示，大風給滅火工作帶來困難。
門戶網站ERT-News援引Vassilis Vatrakoyannis報道：「參與滅火的有230名消防員、13支輔助隊伍、46台設備、數架無人機以及十架直升機。」
每年的5月1日至10月31日被認為是希臘火災高發期。據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，2025年開年至今，希臘已發生9單重大野火，過火面積近7500公頃。2024年，希臘共發生火災86宗，過火面積接近4.2萬公頃。2023年56宗火災，過火面積約17.5萬公頃。
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文章授權轉載自《香港01》
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