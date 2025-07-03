大阪世博「日本日」登場 米希亞歌聲震撼全場

今天是2025年世界博覽會（大阪關西世博）「日本日」（JAPANDAY），日本政府舉行慶典，活動有傳統雅樂演奏、漫畫結合舞蹈等表演，靈魂歌后米希亞（MISIA）歌聲震撼全場，秋篠宮妃紀子感動到以手語表現情感。

正在大阪灣人工島夢洲舉辦的大阪世博參與國家及地區都會舉辦介紹傳統、文化等的「國家日」，或是參與的國際機構等會舉辦宣傳理念、活動等的「特殊日」、「展館日」。

為歡慶「日本日」，日本政府在大阪世博的「夏恩帽」館舉辦主題為「生命綻放光彩」（LIFE WILLBLOOM）的盛大活動，擔任世博名譽總裁的秋篠宮文仁親王偕夫人紀子、日本首相石破茂、大阪府知事吉村洋文等出席。

秋篠宮致詞時表示，「『日本日』是讓大家能更了解日本的歷史、文化、傳統的機會，期待今天透過會場內的各項活動，能和世人一起重新發現日本的魅力」。

日本首相石破茂致詞時表示，大阪世博自4月13日開幕以來，進場人數已突破1000萬人，大家可置身震撼力十足的大屋頂環，眺望多座極富嶄新創意的場館，而且每天有熱絡的活動登場，夢洲洋溢著世博慶典氣氛，能讓人感受到與世人們共創的一體感。在這裡可體驗未來的技術，讓人感到興奮」。

石破說，「尤其是會場有無數的笑容，大家可與很多人的生命躍動發生共鳴，確實感受到大阪世博主題『創造閃耀生命光輝的未來社會』以明確的方式呈現」。

他還表示，「今天不僅要與大家共享日本的傳統、文化，相信透過世博，大家能看到與世界共存的日本、與世界共創未來的日本」。

「日本日」的慶典活動安排第17屆書法表演甲子園冠軍、鳥取城北高校書法部的書法表演，也安排宮內廳式部職樂部的雅樂演奏、女高音野野村彩乃演唱日本國歌。

身穿漂亮和服的日本館名譽館長、女星藤原紀香以「生命的光輝，邁向世界」為題朗讀自己撰寫的感想文。她感性地道出，30年前的1月發生阪神大地震，導致很多人受苦，但大家仍懷抱希望克服困難。

米希亞以「對未來的希望」為題現場演唱，渾厚的歌聲震撼全場，博得滿堂彩。活動還安排結合日本漫畫與現代舞的表演，象徵日本漫畫已影響到全世界。活動最後，大阪世博吉祥物登場，讓與會來賓拍照留念。

外貿協會副秘書長暨大阪世博會 TECH WORLD 館館長邱揮立受邀出席「日本日」慶典活動後對中央社表示，「觀賞了高中生的書法表演及女星藤原紀香描述震災災民從災難中懷抱希望重建、復興的堅韌精神，內心非常感動」。

邱揮立預告，TECH WORLD館8月8日展館日將邀請備受矚目的「舞鈴劇場」帶來大型舞台劇「山海天光」，並規劃一系列小型藝術演出，讓世人看見TECH WORLD館不只展示科技的前瞻實力，更蘊藏無限的人文與藝術魅力。

「日本日」的慶典結束後，還安排由世博特殊應援吉祥物「凱蒂貓」（Hello Kitty）、「熊本熊」、「彥根喵（Hikoniyan，彥喵）等參與遊行，一路有陸上自衛隊中部方面音樂隊的演奏陪伴，許多遊客爭相拍照。