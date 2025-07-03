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歷經14年、斥資40億美元！尼羅河大壩竣工 9月將正式啟用

中央社／ 阿迪斯阿貝巴3日綜合外電報導
衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed，右）。圖／法新社
衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed，右）。圖／法新社

衣索比亞總理阿比今天宣布，耗資數十億美元興建的青尼羅河（Blue Nile River）大壩已經竣工，將於9月正式啟用。這座大壩長期導致鄰國埃及、蘇丹引以為憂。

法新社報導，2011年啟建、斥資40億美元的衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）有1.8公里寬、145公尺高，被認為是非洲最大水力發電計畫。

總理阿比（Abiy Ahmed）口中對其供電計畫至關重要的這座大壩引發與下游國家埃及和蘇丹關係緊張。兩國憂心水源供應將受到影響。

阿比在國會表示，衣索比亞文藝復興大壩「現在已經竣工，我們正在準備正式揭幕」。

他說：「我們給下游鄰國埃及和蘇丹的訊息很明確：文藝復興大壩不是威脅，而是共同機會…它帶來的能源和發展不會只有提振衣索比亞。」

這座水壩總蓄水量740億立方公尺，發電量可達逾5000千瓩（MW）。

埃及 大壩 衣索比亞

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