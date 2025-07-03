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日本鹿兒島地震頻傳 村長宣布展開撤離行動

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
由於日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島外海連日地震不斷，村長久保源一郎3日線上出席縣災害對策本部會議時，宣布計畫4日凌晨，協助有意願的居民進行撤離。圖／擷取自日本ANN News官方YouTube頻道
由於日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島外海連日地震不斷，村長久保源一郎3日線上出席縣災害對策本部會議時，宣布計畫4日凌晨，協助有意願的居民進行撤離。圖／擷取自日本ANN News官方YouTube頻道

日本NHK報導，九州鹿兒島縣十島村外海近來地震不斷，十島村村長久保源一郎3日線上出席縣災害對策本部會議時，宣布計畫4日凌晨，協助有意願的居民進行撤離。

久保村長表示：「我們計畫4日將希望前往島外避難，且已經準備好的村民，用船載往鹿兒島市。」

九州鹿兒島縣十島村惡石島於當地時間3日下午4時13分左右觀測到最大震度6弱的有感地震，推估規模約5.5，震源深度約20公里。鹿兒島十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海自上月21日起地震不斷，截至7月3日共已發生超過1000次有感地震。

十島村指出，第一班村營的撤離渡輪將於當地時間4日凌晨2時，從惡石島南方約120公里的奄美大島名瀨港出發，前往鹿兒島市的鹿兒島港。渡輪途中預計會停靠十島村中七個有人居住的島嶼。撤離的居民將於4日晚間抵達鹿兒島港，入住十島村安排的住宿設施。

吐噶喇列島 地震 日本

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