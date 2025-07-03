7月5日末日將至？前自衛隊成員分享「自製防災包」 實用性滿點引共鳴

日本吐噶喇群島近來地震頻繁，許多人也聯想到日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中提及的預言，防災意識也逐漸受到重視。對此，有自衛隊背景的日本藝人Yasuko（やす子）在社群分享，自己平時隨身攜帶的「自製防災包」，引發網友關注與熱議。

ORICON NEWS報導，前自衛隊成員、今年26歲的日本搞笑藝人Yasuko，2日在社群平台X表示，「最近地震又變多了呢…」，並公開一張照片，分享她平時隨身攜帶的「自製防災包」內容物。

從照片可見，Yasuko的「自製防災包」包含個人衛生用品、求救工具等，有濕紙巾、乾洗髮、衛生紙、抗菌噴霧、口罩、內衣褲組、哨子、工作手套、緊急逃生錘、緊急用攜帶型如廁袋及鋁箔急救毯等。

Yasuko也在文中表示，除了照片中拍攝到的物品外，他還會將保健食品、牙刷及行動電源帶在身邊，以備不時之需。

最近また地震が多いですね‥



家に防災セットを置いてる人は多いと思いますが、万が一に備えて常に持ち歩いてるもの紹介します



リュックに常に入れてる

自作の携帯用防災グッズの中身です‼️



この他に

栄養食、歯ブラシ、モバイルバッテリーを入れてます！



皆さんは携帯してる防災グッズありますか？ pic.twitter.com/H02RjdyQnc — やす子 (@yasuko_sma) 2025年7月2日

貼文引起日本網友討論，「我家裡有準備防災用品，但沒有隨身帶」、「很有參考價值，謝謝你」、「我也想參考Yasuko的防災包，幫家人也準備一份」。也有人分享自己的防災包內容物，「我平常會多帶一些OK繃和常備藥」、「我還放了拖鞋、保鮮膜、紙盤和紙杯」。

日媒報導指出，Yasuko在17歲時加入日本自衛隊，過去他曾在電視節目中提到，自己當了2年現役自衛官、4年的後備自衛官，今年因為演藝工作暫停後備自衛官的職務，預計將於明年4月回歸，且每月定期進行訓練。