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地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

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地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

聯合新聞網／ 綜合報導
日本石川縣能登半島2024年1月1日時，發生規模7.6強震，造成逾500人死亡，圖為石川縣珠洲市。圖／美聯社
日本石川縣能登半島2024年1月1日時，發生規模7.6強震，造成逾500人死亡，圖為石川縣珠洲市。圖／美聯社

日本漫畫家龍樹諒在「我所看見的未來」疑似預言2025年7月5日，日本將發生大地震，隨著時間越來越接近，不少網友也感到十分恐慌，使得地震相關話題也備受關注。日前，一名X（原為Twitter）網友指出，日本地理院更新地震後的能登半島地圖，意外發現該地區出現整片隆起地形，海岸線更是往外推移數百公尺。

日本石川縣能登半島2024年1月1日時，發生規模7.6強震，造成逾500人死亡，而強烈的地震也讓地面一下子被抬高。在日本地理院更新的地圖中，可以看見明顯的對比，大片地形隆起，海岸線也跟著向外推移。據了解，截至2024年底石川縣北部珠洲市近海約1公里處，已出現約3公尺到4公尺的海底隆起。

除此之外，還有其他網友分享相關對比圖，其中一組Google地圖的海岸變化也十分驚人。原本能見到大片海水的地方，竟已幾乎全部變成陸地。對此，旅日網紅「魚漿夫婦」補充分享，當地鹿磯漁港是石川縣縣內最大規模、隆起達4公尺的區域。

由於受到影響，石川縣漁業協同組合於原本碼頭下方新建碼頭設施，自今年4月起，已恢復卸魚作業。魚漿夫婦指出，北能登一帶的海岸線最多升高了4.1公尺，「甚至有些地方的海岸直接往外推進了240公尺遠」，部分地區的港口則出現乾掉的情況，彷彿變成一片沙灘。

照片一曝光，掀起許多日本網友討論，「我剛剛查看了Google地圖，它看起來正在更新，這真是太神奇了」、「不知道現在還能不能觀光？如果可以的話，我想親自去看看隆起的海岸線」、「海底可能會完全改變，對漁民來說這一定很艱難...」、「我以前只在書上讀過能登半島正在不斷上升，但我從未想過我能夠親眼看到它」。

在魚漿夫婦貼文底下，台灣網友也議論紛紛，「這算不算是領土增加了？」、「這海岸線外推的超誇張的」、「見證了島嶼的誕生跟成長...好可怕」、「下面那個港口掩埋起來了」。

X 地圖 日本 漁民 碼頭 龍樹諒

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