恐百人遇害...菲律賓鬥雞玩家頻失蹤 嫌犯稱：已棄屍湖中

菲律賓沉寂3年的「鬥雞玩家」失蹤案再次浮上檯面。媒體先前報導，有30多名鬥雞玩家失蹤，但一名嫌犯最近供稱，其實遇害人數可能早已破百，他們都被棄屍於馬尼拉南方的一座湖中。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）今天宣布，洪姓賭界大亨以及1名已息影的女藝人，將被列為鬥雞玩家失蹤案的嫌犯；根據菲媒報導，兩人為朋友和商業夥伴關係。

洪嫌的前保鏢巴提東安（Julia Patidongan）昨天向媒體爆料稱，洪男是鬥雞玩家失蹤案的背後主使人之一，已息影的女藝人也與此案有關，執行者甚至包括警察。

巴提東安為洪男工作十多年，本身也被警方列為鬥雞玩家失蹤案的嫌犯。

根據菲律賓媒體報導，2021年4月至2022年1月期間，有34名鬥雞愛好者、組頭及相關工作人員陸續失蹤，有些是在鬥雞場直接被人帶走，有些則是在家中被自稱警察或調查局探員的武裝人員押走。

巴提東安今年6月中旬告訴失蹤者家屬，他們的家人應該都已被殺害，且被棄屍於馬尼拉以南近90公里的塔爾湖（Taal Lake）。他並稱，被害者遠不只34人，其實早已超過百人。

塔爾湖面積234.2平方公里，最大水深172公尺。芮慕拉向菲律賓媒體說，需要動員潛水人員才能核實巴提東安的說法。

菲律賓警方於2022年2月的調查顯示，詐賭、舞弊或私吞賭款可能是這些人失蹤的原因。

另一方面，洪男否認涉案，今天向巴提東安提出誹謗、誣告、恐嚇以及搶劫等控告。

隨著巴提東安的爆料，全案再次引發民眾關注，部分民眾也開始拒買在塔爾湖捕獲的魚類。