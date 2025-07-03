直升機墜索馬利亞 非盟維和部隊5烏干達士兵殉職
非洲聯盟（African Union）駐索馬利亞維和部隊一架軍用直升機今天在索馬利亞首都摩加迪休機場墜毀，造成5名烏干達士兵殉職。
美聯社報導，根據烏干達當局說明，墜毀的這架Mi-24直升機為烏干達空軍所有，執行非盟維和任務。事發當時該軍機從索馬利亞南部下謝貝利州（Lower Shabelle）起飛，機上共有8人。
烏干達軍方發布聲明表示，該軍機當時正在執行「例行性戰鬥護航任務」。正駕駛、副駕駛與飛航工程師在事故中倖存，但傷勢嚴重並有燒燙傷。
索馬利亞民航局（SCAA）局長哈山（AhmedMoalim Hassan）對國營媒體說，當局已著手展開調查。
事發後，亞丁．阿德機場（Aden Adde airport）航班起降和其他運作稍有延誤，但目前已恢復正常。
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