頭髮好難清？3寶媽用1招「對抗難清死角」 網讚：以前都沒想到

吸塵器難清到的邊邊角角，你會怎麼打掃呢？日本一名3寶媽分享妙計，只要用大創就能買到的「1項好物」，搭配家中必備的膠帶，就能輕鬆清潔到家中的各個角落，連惱人的頭髮也能快速掃除。實用的方法也讓日本網友們大讚，「這麼簡單的方法我竟然以前都沒想到」。

身為3寶媽的日本主婦May（めい），以「再忙也能做到的簡單清潔法」為主題，不時在社群平台上分享家事小撇步。May指出，幫小孩吹完頭髮後，總會有許多頭髮掉在地上，用衛生紙抓常清不乾淨，就算用吸塵器吸地，仍會有許多死角難被清潔，因此想出了妙招應對這類狀況。

May在大創百貨（DAISO）買了一把小型的掃帚，接著在掃把的刷毛前端貼上膠帶，無論是透明膠帶或布膠帶皆可。接下來，只要在要清潔的地方輕輕掃過，膠帶就能黏起髒汙，連難掃的門縫、邊角也能快速清理，相當省時也省力。

實用的方法也被日本媒體grape分享，報導指出，打掃完畢後只要將膠帶撕掉、丟棄即可，善後工作十分簡單，且不會弄髒掃帚，也能減少頭髮卡進掃把刷毛的機會，「利用身邊常見工具的小妙招，看似簡單卻很難想到，讓人不禁佩服她的巧思。」

簡單的清掃方法也讓日本網友們讚嘆，「原來如此，這樣房間就能隨時保持乾淨了，看來只能照做了」、「用清潔滾輪有時候會黏在地板上，這方法太棒了！」、「這麼簡單的方法我竟然以前都沒想到，下次一定來試試」。