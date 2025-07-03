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駐沖繩美軍性暴力事件頻傳 軍方幹部首度致歉

中央社／ 東京3日綜合外電報導

一名駐日美軍去年試圖性侵一位女子並讓對方受傷，日本那霸地院一審判7年徒刑。美軍幹部今天就此事向沖繩縣府致歉，為去年6月起陸續傳出美軍涉入性暴力事件後的首度道歉。

「朝日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，美軍陸戰隊第3師參謀長歐文斯（Neil J. Owens）今天造訪沖繩縣政府，並向縣知事公室長溜政仁鞠躬致歉，「使受害者與縣民等人感到不安，對此致歉」。

歐文斯也公布相關對策，像是教育美軍人員守法、持續跟縣府和縣警方共同巡邏。

溜政仁則抗議，「這是無視女性人權，令人感到相當憤怒，不得不強烈質疑美軍的隊員教育以及內部管理」。

美軍陸戰隊員克雷頓（Jamel Clayton）2024年5月在沖繩縣試圖性侵一位不認識的女子並使她受傷後，檢方依「不同意性交致傷罪」起訴，今年6月24日那霸地方法院判處7年有期徒刑。

那霸地院指出，被告不服判決內容，6月30日已經向福岡高等法院那霸分院提出上訴。

沖繩縣府表示，這起官司的一審判決出爐後，美軍方面表達希望能道歉。

根據統計，自2024年以來，沖繩縣內已出現8起美軍涉入不同意性交等嫌疑的案件，其中有4起已被起訴。

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