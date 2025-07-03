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鹿兒島連震逾千次 日氣象廳籲：警戒注意緊急避難

中央社／ 東京3日專電

日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島最近地震頻傳，今天發生近來最大震度6弱，氣象廳召開緊急記者會提醒注意緊急避難，搖晃劇烈地區可能有房屋倒塌風險。此外，「近期內也要警惕可能會發生相同規模6弱程度的地震」。

氣象廳指出，鹿兒島縣外海今天下午4時13分左右（台北時間下午3時13分），發生推估規模5.5地震，震源深度20公里，鹿兒島十島村的惡石島測得最大震度6弱，後續觀測到10次震度1以上地震，這次地震沒有引發海嘯的風險。

氣象廳下午5時30分左右召開緊急記者會，地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，近期內要警惕可能會發生相同規模6弱程度的地震。

對於今天觀測到震度6弱，是近期最強烈的一次，海老田解釋，如果震央附近設有震度計，自然就會觀測到較大的搖晃，因此規模5.5也可能出現震度6弱。不過，目前沒有跡象顯示會發生超過這次規模的地震，因此在防災上的建議是，「近期內請特別留意有可能再次發生震度6弱的地震」。

他也表示，夜間休息的時候要注意睡覺位置不會被倒塌的傢俱壓到，也不會有物品從上方掉落。此外，因為可能突發地震需要緊急避難，如果可能的話，請在手邊放置鞋子、手電筒等物品。

十島村鄉公所表示，地震發生時島上有66名居民，以及8名島外人士，還有2人出海捕魚，總共76人都平安無事。

惡石島居民表示，「全部人員都跑到惡石島學園的操場上避難。島民全部平安，沒有人受傷。這次搖晃強度前所未有，大家都搞不清楚怎麼回事，趕緊避難」。

氣象廳表示，吐噶喇群島從6月21日起接連發生地震，截至今天下午5時，觀測到震度1以上的地震已經達到1050次，目前無法預測是否會持續增加，但從1995年有紀錄以後來看，目前已經是過去最高紀錄346次的3倍以上。

日本放送協會（NHK）報導，十島村的村長久保源一郎表示，「地震依舊持續發生，目前仍不能大意，但是居民因為太過疲勞，加上天氣炎熱而體力不支，目前正在討論是否要到島外避難，接下來會統整居民的意見」。

吐噶喇列島 地震 日本 海嘯

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