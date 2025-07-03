澳洲男子被蝙蝠咬傷 感染「罕見病毒」不治身亡

澳洲衛生官員今天指出，一名澳洲男子遭蝙蝠咬傷後，感染「極度罕見」的類狂犬病病毒，最終救治無效過世。

法新社報導，澳洲新南威爾斯州（New SouthWales）衛生部門表示，這名50多歲男子數月前被帶有澳洲蝙蝠狂犬病毒（Australian Bat Lyssavirus）的蝙蝠咬傷。

新南威爾斯州衛生部門在聲明中提到，對於這場不幸事件，「我們向這名男子的親友致上誠摯慰問」。

聲明還指出：「感染澳洲蝙蝠狂犬病毒的病例極為罕見，目前尚無有效治療方法。」

這位來自新南威爾斯州北部的男子本週被醫院列為「重症患者」，相關當局未公布他的身分。

澳洲相關官員談到，該男子在被咬傷後接受治療，他們正在調查是否有其他因素對他的病情造成影響。