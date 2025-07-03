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穩定房市供需！南韓政府抑制炒房 擬祭更多限制措施

中央社／ 首爾3日專電
南韓總統李在明。(歐新社)
南韓總統李在明。(歐新社)

南韓政府日前宣布限制持有房產者貸款買房等措施，希望藉此消弭過度投資引發的房市過熱現象。南韓總統李在明今天表示，未來可能祭出更多限制措施。

李在明今天舉行上任滿1個月記者會，談及住房供應問題時指出，南韓房市現在受到投資型需求相當大的擾亂，表示後續還有很多抑制需求的措施，「這次貸款限制只是試試水溫」。

南國政府6月27日宣布自隔日起，首都圈住房抵押貸款最高額度限制在6億韓元（約新台幣1274萬元）以內，並全面禁止首都圈多套住房持有者申請房貸，出售現有住房、買新房的處置舊房時限，也從2年收緊至6個月內。

據韓聯社報導，這次貸款限制措施上路後，首爾公寓價格漲勢已經出現放緩跡象。

除限制措施外，李在明也表示將加速推動既有新都市計畫，擴大住房供給。他表示，正在規劃的新都市還有很多，還沒有實際供應，會按照原定計畫進行，並加快進行速度。

此外，李在明雖在競選總統初期提過要建設第4個新都市，但今天並未提及，反而針對首都圈住房問題表示，住房問題是因為人口過度集中於首都圈，如果再在首都圈建設新都市，可能導致首都圈人口更加集中，將新建都市比喻為「因為口渴而一直喝鹽水」。

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