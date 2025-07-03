避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員

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聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
尹錫悅去年12月4日宣布戒嚴，南韓警方隨即部署在國會前。路透
尹錫悅去年12月4日宣布戒嚴，南韓警方隨即部署在國會前。路透

英國廣播公司（BBC）3日報導，南韓國會通過修改戒嚴法規定，禁止阻撓議員進入國會，並禁止軍隊與警察在未經議長同意下進入國會。

2024年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，導致南韓陷入政治危機。當晚軍隊聚集在國會前，迫使國會議員翻牆進入議會否決尹錫悅的戒嚴令，軍隊還闖進國會，試圖阻止國會議員表決解除戒嚴。

尹錫悅表示戒嚴是為保護南韓免受同情北韓的「反國家」勢力侵害，卻未提供任何證據佐證此一說法。

尹錫悅政府多名資深官員因參與戒嚴決策而下台並遭拘留，尹錫悅也遭彈劾免職，目前因叛亂罪受審。戒嚴引發長達數個月的政治動盪，讓尹錫悅領導的國民力量黨陷入混亂，也讓反對黨候選人李在明在6月舉行的總統選舉勝選。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 李在明 議員

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