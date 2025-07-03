避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員

亞馬遜創辦人貝佐斯與前電視台主播桑切斯在威尼斯舉辦為期三天的婚禮活動，總計花費新台幣16億元，帶給威尼斯的經濟貢獻更高達330億元。正當全球媒體都在補捉這場世紀婚禮的鏡頭之際，同一時間，有個殘酷的真實

2025-07-03 15:22