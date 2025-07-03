避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員
英國廣播公司（BBC）3日報導，南韓國會通過修改戒嚴法規定，禁止阻撓議員進入國會，並禁止軍隊與警察在未經議長同意下進入國會。
2024年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，導致南韓陷入政治危機。當晚軍隊聚集在國會前，迫使國會議員翻牆進入議會否決尹錫悅的戒嚴令，軍隊還闖進國會，試圖阻止國會議員表決解除戒嚴。
尹錫悅表示戒嚴是為保護南韓免受同情北韓的「反國家」勢力侵害，卻未提供任何證據佐證此一說法。
尹錫悅政府多名資深官員因參與戒嚴決策而下台並遭拘留，尹錫悅也遭彈劾免職，目前因叛亂罪受審。戒嚴引發長達數個月的政治動盪，讓尹錫悅領導的國民力量黨陷入混亂，也讓反對黨候選人李在明在6月舉行的總統選舉勝選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言