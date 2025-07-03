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13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示
日本NHK報導，日本九州鹿兒島縣十島村惡石島於當地時間3日下午4時13分左右觀測到最大震度6弱的有感地震，推估規模約5.5，震源深度約20公里。這次地震沒有引發海嘯的風險。
鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海自上月21日起地震不斷，截至7月3日，這13天以來已發生超過1000次有感地震。吐噶喇群島也曾發生群發性地震，2023年在15天內共發生346次，2021年則在26天內共發生308次，但這次僅13天內就出現超過1000次地震，大幅超越過去紀錄。
「南日本放送」報導，地震發生後，惡石島接收到全境避難指示，島上唯一的學校「惡石島學園」全校師生也在第一時間緊急避難。
【中央社／東京3日綜合外電報導】
日本鹿兒島縣外海今天下午4時13分左右（台北時間3時13分），發生推估規模5.5地震，鹿兒島十島村的惡石島測得最大震度6弱，這起地震沒有引發海嘯的風險。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，這起地震震央位於鹿兒島外海的吐噶喇列島近海、深度約20公里，推估規模5.5。
惡石島測得最大震度6弱，小寶島測得震度3，奄美地區南部與北部的大範圍區域則測得震度2與1不等。
氣象廳指出，回顧1919年以來的數據，這是鹿兒島縣十島村首次觀測到震度6弱的搖晃。
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