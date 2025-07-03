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人際破冰禁忌 溝通專家揭最爛開場白：這句話超失禮

聯合新聞網／ 綜合報導
知名溝通學專家愛德華建議剛認識時不要聊工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage
知名溝通學專家愛德華建議剛認識時不要聊工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage

初次見面認識新朋友時，千萬別再問對方「你做什麼工作？」美國知名溝通學專家愛德華（Vanessa Van Edwards）接受Podcast節目採訪，分享許多人際互動成功的秘訣。她在節目上表示，每當認識一位新朋友，就問對方做什麼工作，其實是非常失禮的行為。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，愛德華是暢銷書《和任何人都能愉快相處的科學》（Captivate: The Science of Succeeding with People）的作者。日前她受邀到Podcast節目《CEO日記》（The Diary of a CEO）分享，表示剛認識就詢問對方的職業，其實是潛在要問對方「你值多少錢？」

愛德華解釋，這句話會讓對方下意識地進入「自動導航模式」，只講職業、不談個人的生活細節。如果對方沒有以工作來定義自己的身分，這個問題其實有點無禮。她建議，可以改問對方：「最近在忙什麼有趣的事嗎？」或「最近有在做什麼讓你興奮的計畫嗎？」這樣的問法能給對方更多空間，也更能促進有深度的交流。

愛德華表示，在認識一個人的時候，要盡量選用「開放式提問」，讓對方可以自由選擇要不要回應，或開啟「興趣」、「旅行」、「近期目標」等話題。愛德華指出，這樣的溝通方式，才能建立真正深入的互動，而非流於表面。

不少網友也認同愛德華的觀念。有網友就表示，每當被問「做什麼工作」，就會覺得對方在心底偷偷給人打分數，好像要依照他的職業來決定要給予多少尊重。不過也有人說，現代人太容易被冒犯了，連認識新朋友都要想那麼多，實在也太累啦！

溝通技巧

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