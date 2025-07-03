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馬利激進團體武裝攻擊 3印度人遭綁架

中央社／ 新德里3日綜合外電報導

印度新德里外交部表示，西非國家馬利激進團體本週多次發動武裝攻擊，3名在馬利工作的印度人被從水泥工廠綁架

法新社報導，新德里外交部昨晚在聲明中說，「一群武裝分子」對馬利西部主要城市開伊（Kayes）的鑽石水泥工廠（Diamond Cement Factory）廠區「發動聯合攻擊，強行帶走3名印度國民作為人質」。

聲明表示，印度駐巴馬科大使館同時與馬利政府及「遭綁架印度國民的家屬持續保持密切聯繫」。

印度未提供攻擊者的相關詳細資訊，也未說明是否與他們保持聯繫。

印度 外交部 大使館 綁架 西非

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