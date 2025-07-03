塑膠微粒持續入侵人體！ 研究發現人類精液、卵泡液也有

人類體內塑膠汙染持續升級，近期一項最新研究發現，塑膠微粒已經潛入男性的精液和女性的卵泡液中，可能對人類的生殖健康造成負面影響。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，由西班牙學者戈梅茲-桑契斯（Dr. Emilio Gomez-Sanchez）帶領的研究團隊，分析了29名女性與22名男性的卵泡液與精液樣本，結果發現有55%的男性和69%的女性檢體驗出塑膠微粒。這項研究已於本週發表在《人類生殖》（Human Reproduction）期刊。

研究發現，汙染人體的塑膠微粒中，最常見的是俗稱「特氟龍」的聚四氟乙烯（PTFE），佔41%的精液樣本；其次是保麗龍（14%）、聚酯類（9%）、尼龍（5%）與聚氨酯（5%）等日常塑膠材質。

戈梅茲-桑契斯在歐洲人類生殖與胚胎學年會（European Society of Human Reproduction and Embryology）上表示，雖然已經知道塑膠微粒進入人體器官，卻沒想到在生殖系統也這麼普遍。

目前沒有證據證明塑膠微粒會直接導致不孕，但動物研究顯示，塑膠微粒若在組織中累積，會引發身體發炎、自由基生成、DNA損傷並干擾賀爾蒙，這些都可能影響精子與卵子的品質。

研究人員強調，這項研究並不是要讓民眾恐慌，但鼓勵民眾應該減少使用塑膠容器，像是避免使用塑膠容器加熱食物、用玻璃瓶儲存飲品、少喝瓶裝水等。

專家估計，一個人每週攝取約5公克塑膠，一年下來相當於吃下一整盤「塑膠大餐」。如今，塑膠微粒不只進入海洋與河川，更悄悄滲透進人體最私密的生命核心，減塑，已經不再只是環保口號，更可能攸關生育與未來世代的健康。