快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠微粒持續入侵人體！ 研究發現人類精液、卵泡液也有

聯合新聞網／ 綜合報導
塑膠微粒不只造成環境汙染，現在也入侵人體生殖系統。示意圖／ingimage
塑膠微粒不只造成環境汙染，現在也入侵人體生殖系統。示意圖／ingimage

人類體內塑膠汙染持續升級，近期一項最新研究發現，塑膠微粒已經潛入男性的精液和女性的卵泡液中，可能對人類的生殖健康造成負面影響。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，由西班牙學者戈梅茲-桑契斯（Dr. Emilio Gomez-Sanchez）帶領的研究團隊，分析了29名女性與22名男性的卵泡液與精液樣本，結果發現有55%的男性和69%的女性檢體驗出塑膠微粒。這項研究已於本週發表在《人類生殖》（Human Reproduction）期刊。

研究發現，汙染人體的塑膠微粒中，最常見的是俗稱「特氟龍」的聚四氟乙烯（PTFE），佔41%的精液樣本；其次是保麗龍（14%）、聚酯類（9%）、尼龍（5%）與聚氨酯（5%）等日常塑膠材質。

戈梅茲-桑契斯在歐洲人類生殖與胚胎學年會（European Society of Human Reproduction and Embryology）上表示，雖然已經知道塑膠微粒進入人體器官，卻沒想到在生殖系統也這麼普遍。

目前沒有證據證明塑膠微粒會直接導致不孕，但動物研究顯示，塑膠微粒若在組織中累積，會引發身體發炎、自由基生成、DNA損傷並干擾賀爾蒙，這些都可能影響精子與卵子的品質。

研究人員強調，這項研究並不是要讓民眾恐慌，但鼓勵民眾應該減少使用塑膠容器，像是避免使用塑膠容器加熱食物、用玻璃瓶儲存飲品、少喝瓶裝水等。

專家估計，一個人每週攝取約5公克塑膠，一年下來相當於吃下一整盤「塑膠大餐」。如今，塑膠微粒不只進入海洋與河川，更悄悄滲透進人體最私密的生命核心，減塑，已經不再只是環保口號，更可能攸關生育與未來世代的健康。

塑膠微粒 生殖系統

延伸閱讀

美墨邊境發現「恐怖屍體倉庫」 藏近400具防腐遺體

女單身很久沒人追？ 網提「珍珠耳環理論」讓男人不敢主動

全家人上網自學當牙醫 捷克「假牙醫診所」執業兩年才露出馬腳

泰女吞下魚刺找不到 2週後竟從脖子刺穿出來

相關新聞

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

日本NHK報導，日本九州鹿兒島縣十島村惡石島於當地時間3日下午4時13分左右觀測到最大震度6弱的有感地震，推估規模約5.5，震源深度約...

避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員

英國廣播公司（BBC）3日報導，南韓國會通過修改戒嚴法規定，禁止阻撓議員進入國會，並禁止軍隊與警察在未經議長同意下進入國...

人際破冰禁忌 溝通專家揭最爛開場白：這句話超失禮

初次見面認識新朋友時，千萬別再問對方「你做什麼工作？」美國知名溝通學專家愛德華（Vanessa Van Edwards）接受Podcast節目採訪，分享許多人際互動成功的秘訣。她在節目上表示，每當認識一位新朋友，就問對方做什麼工作，其實是非常失禮的行為。

南韓國務總理任命案過關 金民錫曝優先要務：重振經濟

南韓國會今天表決通過國務總理提名人選金民錫的任命案。這為自由派總統李在明6月3日勝選後組成新內閣鋪平道路

塑膠微粒持續入侵人體！ 研究發現人類精液、卵泡液也有

人類體內塑膠汙染持續升級，近期一項最新研究發現，塑膠微粒已經潛入男性的精液和女性的卵泡液中，可能對人類的生殖健康造成負面影響。

澳洲男子被蝙蝠咬傷 感染「罕見病毒」不治身亡

澳洲衛生官員今天指出，一名澳洲男子遭蝙蝠咬傷後，感染「極度罕見」的類狂犬病病毒，最終救治無效過世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。