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接受愛沙尼亞媒體專訪 林飛帆談抗中與國際合作

中央社／ 維爾紐斯3日專電

國家安全會議副秘書長林飛帆日前訪問愛沙尼亞，出席波羅的海國防論壇，並接受「波羅的海哨兵報」專訪，分享台灣推動全民防衛、應對大陸威脅及強化國際合作的經驗。

波羅的海哨兵報（The Baltic Sentinel）是愛沙尼亞主流媒體「郵人報」（Postimees）旗下國防安全專刊。

林飛帆5月應邀出席愛沙尼亞智庫「國際防禦及安全中心」舉辦的國防與安全論壇Lennart MeriConference（LCM），期間接受多家國際媒體專訪。

在專訪中，林飛帆分享台灣面對大陸頻繁的軍事威脅與灰色地帶行動，積極推動全民防衛及提升社會韌性。

他舉台灣於今年3月進行的全社會韌性演習為例，透過模擬海嘯與重要設施爆炸情境來測試疏散及醫療反應機制，強調民眾對風險的認知與日常準備是防範恐慌與強化防衛的關鍵。

談及大陸與俄羅斯在軍事及文宣領域的緊密合作，林飛帆指出中俄聯合軍演頻繁，並在灰色作戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施方面相互借鑒，對印太及歐洲安全構成重大威脅，國際社會須深化合作，共同應對這些挑戰。

林飛帆表示，大陸在國際文宣戰中，反覆利用國家媒體及官方管道，誣指總統賴清德為「納粹」，其手法與俄羅斯入侵烏克蘭前的宣傳策略高度相似，目的是為其侵略行動進行合理化準備。此外，大陸還透過散布假訊息，抹黑台灣政府，製造社會不信任，並削弱台灣與美國及歐洲等國際夥伴的互信，意圖孤立台灣。

對此，林飛帆認為台灣必須加強與歐盟及理念相近國家的戰略溝通與合作，共同制定因應策略，有效回應美歐關係疏離及大陸深化與歐洲關係對台灣造成的挑戰。

關於台灣的嚇阻策略，林飛帆表示，除了提升自身軍事準備與社會韌性外，也積極強化國際合作。台灣國防預算預計由目前國內生產毛額（GDP）的2.5%提高至3%，並致力發展不對稱戰力，借鏡芬蘭、瑞典等國的全民防衛模式。

談到美國總統川普上任後對台美關係影響，林飛帆說，美國歷任政府皆依台灣關係法及六項保證支持台灣，軍售及軍事合作持續深化，兩國間跨黨派支持穩固。他也指出，台灣與立陶宛、愛沙尼亞等中東歐國家的雙邊關係顯著增強，涵蓋國防、經貿及民間交流。

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