龍樹諒7月5日預言引恐慌 律師曝未成真「想求償很難」原因

日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中暗示，日本將在5日發生大地震，這個「傳聞」透過網路迅速在全球擴散，引發觀光客恐慌，旅遊業熱潮下降。針對當天若什麼事都沒有發生，受害業者是否可以求償的問題，有日本律師表示「不太可能成立」。

龍樹諒據稱曾在1999年出版的《我所看見的未來》精準預測311大地震，被認為是「預言成真」而引發話題，2021年此書以完全版形式再度出版，並加入日本今年7月將發生大災難的全新「預言」。儘管7月5日只是龍樹諒做這個夢的日期，她後來也做出澄清，還強調「夢見的日期並不等於發生事情的日子」。

儘管這個傳聞最初只是作為一種「靈異」話題而被部分人當作娛樂，卻透過網路開始對全球產生影響，甚至獲得電視節目等主流媒體報導。「弁護士JP」網站3日刊文指出，若在所謂的X日、即7月5日，乃至整個7月期間都未發生任何事情，因這項一傳聞導致心理焦慮或產生旅遊等經濟損失的人們，是否可以向預言者、傳播者或擴散者提出慰撫金或損害賠償請求？

處理民事案件經驗豐富的律師三木悠希裕指出，單純因傳聞或預言未實現而要求負起損害賠償責任「不太可能成立」。

根據三木律師的說明，預言或占卜一般被視為個人思想與表現，理應受到尊重。而且正如俗語「靈驗也好，不靈驗也罷」，大家普遍知道這類資訊可能不準。他說：「因此，即使預言未應驗，通常也不構成違法，且難以證明與損害間存在相當因果關係，所以基本無法提出賠償請求。」

不過，若有人藉此騷動進行勸誘等行為，就有可能構成不法行為。三木律師指出，如果有人以靈感名義進行預言，煽動可能危及生命、健康或財產的恐懼，或是利用他人不安情緒進行勸誘、索取捐款或要求簽約等行為，就可能違反日本的《防止不當勸誘捐款法》。

三木律師也說，若遇此勸誘並付費，當事人可依該法或《消費者契約法》主張撤銷意思表示並請求返還，建議向有關單位或律師諮詢。

三木律師強調，這類傳聞應僅視為靈異娛樂，不應太過入迷。他表示，不要太過執著，能夠以「沒中真是太好了」的心態看待預言落空，才是與這類傳聞保持適當距離的方式，「或者，也可以當作提醒自己做好防災準備的契機」。