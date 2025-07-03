馬國南部驚傳嚴重車禍 觀光巴士卡車相撞釀2死16傷
馬來西亞媒體報導，馬來西亞南部今天發生一輛觀光巴士與兩輛卡車相撞事故，造成2人死亡、16人受傷。
法新社報導，這起車禍發生在吉隆坡東南方約250公里的柔佛州亞依淡鎮（Ayer Hitam）附近，這是不到一個月來馬來西亞危險路段第2起與巴士有關的重大事故。
亞依淡消防救援單位首長表示，這起車禍涉及一輛觀光巴士、一輛富豪（Volvo）卡車及一輛油罐車。
他告訴馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）：「救援人員在巴士內發現兩名男子受困，並於當場確認死亡。」
他還說，兩名死者為印尼籍男子。另有16人受傷送醫，包含巴士司機，其餘28名乘客則無大礙。
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