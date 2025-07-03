貝佐斯世紀婚禮3天豪擲16億 她卻因無奶可喝餓死…死時僅3公斤

亞馬遜創辦人貝佐斯與前電視台主播桑切斯在威尼斯舉辦為期三天的婚禮活動，總計花費新台幣16億元，帶給威尼斯的經濟貢獻更高達330億元。正當全球媒體都在補捉這場世紀婚禮的鏡頭之際，同一時間，有個殘酷的真實畫面卻被各界漠視了……。





6月26日，61歲的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Preston Bezos）再度當上新郎，迎娶比他小五歲的桑切斯（Lauren Sanchez），堪稱本世紀最受矚目的婚禮之一。

婚禮從26日晚間揭開序幕，地點特意選在建於14世紀、名聞遐邇的義大利威尼斯奧爾托聖母教堂（Madonna dell'Orto）迴廊。教堂內保存多件藝術家的珍貴畫作。

27日，這對新人於聖馬可廣場對面的聖喬治‧馬焦雷（San Giorgio Maggiore）小島上，在義大利男高音安德烈・波伽利（Andrea Bocelli）的兒子馬提歐・波伽利（Matteo Bocelli）的歌聲下交換戒指。

28日，威尼斯「兵工廠」（Arsenale）迎來婚禮最高潮的壓軸活動。這裡曾是15世紀威尼斯共和國時期的海軍造船基地，如今已化身為藝術與文化展覽館，具有崇高的歷史與象徵意義。

威尼斯「兵工廠」（Arsenale）。圖／wikimedia commons by Kent Wang from Barcelona, Spain

與會嘉賓包括微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）、電視主持人歐普拉‧溫芙蕾（Oprah Winfrey）、橄欖球明星湯姆‧布雷迪（Tom Brady）、約旦王儲侯賽因‧阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania of Jordan）、歌手亞瑟小子（Usher），以及演員奧蘭多‧布魯（Orlando Blo歐om）、美國總統川普長女伊萬卡‧川普（Ivanka Trump）及其夫婿賈瑞德‧庫什納（Jared Kushner）等200多位國際知名人士……。

主辦單位為接待來自各國的賓客，共出動約90架的私人飛機、逾30艘的水上計程車；全數下榻於威尼斯的頂級豪華飯店，包括全球明星最青睞的奇普里亞尼貝夢德酒店（Belmond Hotel Cipriani）酒店；演員喬治‧克隆尼（George Clooney）舉辦婚禮時入住的阿曼威尼斯酒店（Aman Venice），以及格瑞提皇宮酒店（Gritti Palace）。

貝佐斯婚禮帶給威尼斯的經濟貢獻達330億元

而阿曼酒店也是這對新人的入住之處，房間可眺望大運河，普通房型至少4000歐元起跳（約新台幣13.78萬元）。

根據威尼託大區政府（Veneto）主席盧卡‧扎亞（Luca Zaia）表示，這場婚禮初估耗資4000萬到4800萬歐元（約新台幣13.8億到16.5億元）。

相比2011年4月29日英國威廉王子與凱特王妃的婚禮，貝佐斯更為豪華，當年王室婚禮花費約2000萬英鎊（約新台幣8億元），但多數用於維安使用。

不只婚禮的經費高於威廉王子，貝佐斯的經濟影響力更勝一籌，帶給威尼斯的助益超乎想像。根據義大利觀光部的估算指出，整場婚禮的經濟貢獻高達9.57億歐元（約330億台幣）。其中，旅館與場地費用為2840萬歐元（相當新台幣9.8億元）。

但就在6月28日，媒體正聚焦貝佐斯婚禮的壓軸活動之際；距離威尼斯2459公里遠的加薩走廊卻傳來令人扼腕的消息，一名三個月大的女嬰因沒有牛奶可喝而活活餓死。

相信很多人早已忘了陷入戰爭中的加薩走廊。2023年10月7日，巴勒斯坦與以色列爆發武裝衝突（又稱以巴或加薩戰爭）至今已1年9個月，大大小小戰火從未停歇過。

根據加薩衛生部截至6月11日的統計數據顯示，死於戰亂的加薩人超過5萬7000人，其中，有2萬8000多名是婦女與女孩，平均每小時有近二位女性遇難。死傷人數仍在不斷增加中，戰爭毫無緩解跡象。

而《阿拉伯新聞》（Arab News）6月中的報導則指出，在以色列的強力封鎖下，導致加薩的食物、水資源與基本醫療非常匱乏，尤其是奶粉更為稀缺。有數萬名加薩婦女的丈夫死於戰火，她們既要照顧孩子，還要四處覓食養家；另有1萬多名孕婦與哺乳婦女處於嚴重營養不良的困境。

加薩走廊爆發武裝衝突至今已1年9個月，大大小小戰火從未停歇過。圖／路透社

加薩走廊處處是險境，很多兒童因戰火而缺手缺腳

另外，國際發展及人道援助組織「樂施會」（Oxfam）的調查顯示，加薩約170萬的人口中，逾2／3擠在69平方公里的土地上，僅台北市1／4大；以巴戰爭後，加薩的流產比例遽增300％，早產與產婦死亡率持續攀升。許多婦女被迫在沒有適當醫療輔助下分娩，也無產後護理，強忍劇痛而生下嬰兒。

這一年多以來，加薩平民的生命岌岌可危，過著地獄般的生活。而在這場衝突中，最令人心痛的莫過於無辜的嬰幼兒。根據外電報導，一名三個月大的女嬰，因無奶可喝，死亡時僅3公斤重，與正常三個月大女嬰的平均體重6.4公斤相比，簡直骨瘦如柴。

這名女嬰的父親對媒體表示，以色列關閉邊境的物資站、剝奪奶粉的行為是對加薩兒童犯下的戰爭罪行之一。

今年4月，聯合國人道援助組織就曾對外表示，加薩的兒童是現代史上最多的斷肢（缺手缺腳）群體，約有3000至4000名兒童因以色列的轟炸，不得不接受截肢的治療。

在以色列的阻擾下，加薩的援助物資長期嚴重不足。「無國界醫生組織」指出，加薩走廊處處都是險境，生存非常困難，每個人都明顯營養不良。

日前，以色列再度以殲滅哈瑪斯，防止物資落入敵人手中為由，切斷物資供應長達兩天，甚至有50位在物資分發點附近、等待援助車抵達的平民被射殺身亡；一般民眾更經常被以色列懷疑是哈瑪斯成員而遭擊斃。

棘手的是，6月30日根據英國廣播公司（BBC）的報導指出，以色列又下令加薩北部的巴勒斯坦民眾撤離，這也預示著將進一步擴大軍事行動。

看看有錢如科技巨擘貝佐斯，輕輕鬆鬆就能砸下十幾億舉辦世紀婚禮；反觀加薩的嬰兒，卻連一瓶奶都不可得，而這些正是媒體鏡頭所捕捉「真實又荒謬」的世界。

身陷戰火泥沼的加薩平民除了禱告之餘，到底還可以向誰拿回人類最基本的生存權？

（本文出自2025.06.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）