不敢去玩…7/5預言沒成真能提告索賠？律師揭可求償關鍵點

根據日媒「弁護士JP ニュース」報導，一則源自漫畫作品的「2025年7月5日大災難預言」，近期在網路上引發廣泛關注與爭議，不少民眾擔心發生大地震，甚至影響到觀光、航空業。雖然漫畫家龍樹諒本人強調「無意造成恐慌」，並澄清夢境日期並不等於災難發生日，但相關內容仍在網路與媒體上發酵，特別在香港地區引發風水師警告與媒體報導，間接導致赴日旅遊退訂潮。

大阪觀光局表示，部分7月旅遊預約已被取消，航班也有減班情形。近期頻繁發生地震的鹿兒島與南方離島，更加深不少人對發生地震的焦慮。那麼，如果在7月5日或整個7月份什麼都沒發生，卻因為這些傳聞而感到心理不安，或產生如旅行費用等經濟損失的人，有沒有可能對預言者、散播者提出精神賠償或損害賠償請求呢？

律師三木悠希裕指出，預言屬於個人表達自由，即使未應驗，通常也不構成違法行為或須負賠償責任。除非相關預言被利用於強迫捐款、詐財，才可能涉及違反「不當捐款勸誘防止法」與消費者保護法規。也有民眾認為，不該苛責作者或將焦點放在誰該負責，而應視此事件為提高防災意識的契機。有網友直言：「漫畫原意並未強調某日必定發生災害，真正該做的，是保持冷靜、落實平日防災的準備。」

日本氣象廳亦於記者會上重申，目前科學無法準確預測地震的時間與地點，呼籲大眾勿受無根據的訊息干擾。換言之，比起沉溺恐慌或無謂討論，「準備好卻什麼都沒發生」才是最理想的結局。