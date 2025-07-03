7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

路透報導，日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》暗示日本將在7月5日發生大地震，傳言掀起觀光客恐慌，導致日本旅遊業熱潮下降。對此，研究地震將近60年的學者認為，這番預測「不可能」成真，更直言其研究生涯「沒有遇過一次預測真正接近現實」。

龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》精準預測311大地震，而且在夢中目睹日本南側太平洋發生強震，暗示「真正的大災難」將於2025年7月5日來臨。這番預言隨著日期接近更加引發關注和恐慌。

日本今年觀光客人數創下歷史新高，4月達到390萬人次，但是5月開始出現下滑，其中來自香港觀光客較去年同期減少11%。

路透報導指出，強震預言在香港社群媒體尤其受到瘋傳，已有一些航空公司而取消香港往日本航班。

香港旅行社東瀛遊（EGL Tours）執行董事禤國全（Steve Huen）表示，社群謠傳的預言潮對業務造成重大衝擊，與日本相關的業務數甚至減半。

28歲香港人Branden Choi接受路透訪問表示，他經常去日本旅遊，但因為漫畫預言對於7月和8月前往日本感到猶豫，他說，「如果可以的話，我可能會延後到9月再去日本玩」。

對於漫畫作品的地震預言，自1971年開始研究地震學的東京大學教授蓋勒（Robert Geller）表示，即便是以科學為基礎的地震預測都「不可能」如此精準，他說，「在我的科學研究生涯中，沒有任何一次地震預測真正接近現實」。

蓋勒曾在《自然》（Nature）、《科學》（Science）以及其他頂尖專業期刊發表逾百篇備受引用的學術論文。

《我所看見的未來》首於1999年出版，並於2021年重新發行。初版預警2011年3月將發生重大天災，當年3月11日，日本東北發生規模9.0強震，引發海嘯與核災，造成數千人喪生。

部分人解讀2021年新版稱今年7月5日將發生一場大災難，但龍樹諒本人已經否認這個說法。

日本位於太平洋「火環」地帶，是世界上地震最頻繁的國家之一。近來位於九州南端外海的鹿兒島已發生超過900次地震，雖多為小規模震動。