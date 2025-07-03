日本九州新燃岳持續噴發 火山灰致鹿兒島機場65架航班取消

日本九州南部宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山自6月27日起持續噴發，濃煙3日升至火口上方約1500公尺，並向西方飄散，導致鹿兒島機場受到火山灰影響。

根據日本電視台與南日本新聞報導，新燃岳噴出的濃煙2日上午11時45分左右一度增多，高度升至火山口上方2800公尺，霧島市牧園町確認出現大量火山灰降下，造成鹿兒島機場受影響，65架航班取消。3日截至當地時間中午12時30分的新聞消息指出，日本航空已決定取消37個航班，全日空也取消了6個航班。

TBS新聞與MBC南日本放送報導，目前已累計超過50班往返東京、大阪及離島等地的航班取消。旅客表示：「火山灰超出預期」、「雖然很遺憾，但也沒辦法」、「無法想像，既驚訝又失望」。

據報導，新燃岳上空3日風向為火山口往南西，吹向霧島市方向。距離火山口約6公里的高千穗小學，3日早晨可見學生撐傘戴口罩上學，有學生告訴向記者表達火山灰「像雪一樣」，也有人表示「覺得害怕」，但也有孩子說：「外面無法玩耍，所以想在教室裡開心地玩。」

鹿兒島地方氣象台2日指出，新燃岳周邊的傾斜計（tiltmeter）顯示，火山噴發伴隨著極微小的收縮變化，火山性地震頻繁發生、次數反覆增減。自時隔7年開始噴發的6月22日到7月2日晚上10時間，共觀測到2890次火山性地震（速報值），並且也發生火山性微動（volcanic tremor）。

新燃岳的噴火警戒等級為「3」，持續實施入山管制。氣象台呼籲，火口周圍約3公里範圍內應警戒大型火山彈，2公里範圍內應嚴防火山碎屑流，並呼籲民眾勿進入這些區域。