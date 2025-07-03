2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

2025年的「三麗鷗人氣角色大賞」結果出爐，在經過14個國家及地區的粉絲投票後，官方公布了最新的結果。

今年的人氣冠軍由布丁狗以561萬票拿下，這是布丁狗睽違9年之後的再度奪冠。而從2020至2024創造五連霸紀錄的大耳狗，則以542萬票位居第二。人氣排行第三位的是帕恰狗，獲得393萬票。

2025年的「三麗鷗人氣角色大賞」結果出爐。圖／擷自三麗鷗人氣角色大賞

其他的人氣角色，如酷洛米、Hello Kitty、美樂蒂，則分別排在第四、五、六名。曾經紅極一時的蛋黃哥則排在第16位，但他在台灣粉絲的排名中卻排在第9名。

今年的冠軍布丁狗，出道於1996年，是一隻黃金獵犬，特色是戴著一頂深棕色的貝雷帽，生日是4月16日，喜歡收集鞋子。

對於本次的排名，許多粉絲認為布丁狗實至名歸，但也有人為自己喜愛的角色打抱不平，「大耳狗只是想讓其他人享受一次當焦點的感覺」、「大眼蛙怎麼可能輸給人魚漢頓」、「酷企鵝只有第11名？」