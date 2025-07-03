日本北九州大型滑梯停用 7人骨折含台灣旅客
設置在日本北九州市八幡東區一處山頂的滑梯，先前因為有台灣旅客使用這座全長約30公尺的滑梯後骨折而停用，市府昨天宣布掌握3起新案例，總共7人骨折。
福岡放送（FBS）報導，這座滑梯坐落在皿倉山山頂，能俯瞰北九州市街景，被市府譽為「擁有絕佳景色的遊樂場」。
這座滑梯今年4月啟用，全長約30公尺、高低差9公尺，玩家使用時「彷彿能跳入美景一般」，當時北九州市長武內和久還親自宣傳這個遊玩設施。
一名30多歲的台灣旅客5月底使用這座滑梯時，著地之際腳部嚴重扭傷，導致小腿骨折。
北九州市政府在掌握事故的隔天，也就是6月3日起停用滑梯，並在6月27日與昨天，先後宣布掌握另外3起案例，加上5月受傷的台灣旅客，總共7人骨折。
滑梯旁邊設有日文與英文告示，提醒民眾「滑梯使用年齡為6歲到12歲」、「使用腳控制速度」、「不要出現危險行為，像是抱著幼兒使用滑梯」等。
市府指出，這座滑梯符合「日本公園設施業協會」的遊具相關安全標準，研判這些事故原因可能是未向所有使用者傳達適當的使用方式。
市府因此決定使用更多語言製作告示，並在滑梯附近廣播提醒相關注意事項，預計在今年暑假開始前的7月下旬重啟這座滑梯。
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