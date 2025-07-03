快訊

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

Volvo新總裁林裕凱顏值炸鍋！社群帥照曝光 網讚：霸總真實版

日本北九州大型滑梯停用 7人骨折含台灣旅客

中央社／ 東京3日綜合外電報導

設置在日本北九州市八幡東區一處山頂的滑梯，先前因為有台灣旅客使用這座全長約30公尺的滑梯後骨折而停用，市府昨天宣布掌握3起新案例，總共7人骨折。

福岡放送（FBS）報導，這座滑梯坐落在皿倉山山頂，能俯瞰北九州市街景，被市府譽為「擁有絕佳景色的遊樂場」。

這座滑梯今年4月啟用，全長約30公尺、高低差9公尺，玩家使用時「彷彿能跳入美景一般」，當時北九州市長武內和久還親自宣傳這個遊玩設施。

一名30多歲的台灣旅客5月底使用這座滑梯時，著地之際腳部嚴重扭傷，導致小腿骨折。

北九州市政府在掌握事故的隔天，也就是6月3日起停用滑梯，並在6月27日與昨天，先後宣布掌握另外3起案例，加上5月受傷的台灣旅客，總共7人骨折。

滑梯旁邊設有日文與英文告示，提醒民眾「滑梯使用年齡為6歲到12歲」、「使用腳控制速度」、「不要出現危險行為，像是抱著幼兒使用滑梯」等。

市府指出，這座滑梯符合「日本公園設施業協會」的遊具相關安全標準，研判這些事故原因可能是未向所有使用者傳達適當的使用方式。

市府因此決定使用更多語言製作告示，並在滑梯附近廣播提醒相關注意事項，預計在今年暑假開始前的7月下旬重啟這座滑梯。

日本 骨折

延伸閱讀

MLB／太空人再添傷兵！近2個月傷6名野手仍穩居美西龍頭

日本超夯麵包店「MOROPAIN」首次登台！快閃喜來登必吃蜜瓜包、生甜甜圈全攻略1次看

日本缺也不買美國米？網驚呼「這麼硬」：日股要完了嗎

影／台東栗松溫泉男子跌倒小腿骨折 警消花7小時救出

相關新聞

日本九州新燃岳持續噴發 火山灰致鹿兒島機場65架航班取消

日本九州南部宮崎縣與鹿兒島縣交界的新燃岳火山自6月27日起持續噴發，濃煙3日升至火口上方約1500公尺，並向西方飄散，導...

7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

路透報導，日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》暗示日本將在7月5日發生大地震，傳言掀起觀光客恐慌，導致日本旅遊業熱潮下降...

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

2025年的「三麗鷗人氣角色大賞」結果出爐，在經過14個國家及地區的粉絲投票後，官方公布了最新的結果。

日本北九州大型滑梯停用 7人骨折含台灣旅客

設置在日本北九州市八幡東區一處山頂的滑梯，先前因為有台灣旅客使用這座全長約30公尺的滑梯後骨折而停用，市府昨天宣布掌握3...

被誤認「同名同姓」戀童性侵犯 單親爸遭友人聯手殺害慘死

只因被誤認為戀童性侵犯，英國一名單親爸爸慘遭友人聯手殺害。事緣當地有2名男子在網上看到一則有關未成年少女遭性侵事件，剛巧性侵犯名字和他們認識的單親爸爸「同名同姓」，便以為對方是性侵犯，未有查證下便殺害對方，再將屍體棄置於廢棄大篷車內。

首爾街頭隨處看到長腿「歐巴」？揭南韓人身高成長真相

韓流戲劇、音樂襲捲全世界，螢幕前的南韓男明星多擁有一雙大長腿，令人好奇現代的韓國人到底多高，都像明星一樣高嗎？走在首爾街頭，會隨處看到長腿「歐巴」或是有逆天長腿的姊姊嗎？韓媒透過學者研究及國際組織數據做查核，告訴你真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。