被誤認「同名同姓」戀童性侵犯 單親爸遭友人聯手殺害慘死

只因被誤認為戀童性侵犯，英國一名單親爸爸慘遭友人聯手殺害。事緣當地有2名男子在網上看到一則有關未成年少女遭性侵事件，剛巧性侵犯名字和他們認識的單親爸爸「同名同姓」，便以為對方是性侵犯，未有查證下便殺害對方，再將屍體棄置於廢棄大篷車內。

警方接獲男子失蹤消息，經連日追查終於找到男子遺體，發現他身體多處受到嚴重傷害，包括頭骨、臉部，全身共有11處骨折。當地法院日前審理案件，陪審團裁定2名被告涉嫌干犯《謀殺罪》、《共謀謀殺罪》；判刑稍後再宣判。據知死者遺下1名年幼女兒，目前已交由前妻與妹妹代為照顧。

綜合外媒報道，事發於2024年8月24日凌晨，英國兩名男子羅伯茨（Mark Roberts）和加蘭（David Garland）因為誤認37歲單親爸爸惠勒（Michael Wheeler）為戀童性侵犯，兩人合謀將他殺害，並將遺體棄置於一輛廢棄車輛內。

據報羅伯茨和加蘭皆為惠勒朋友，惠勒更欠羅伯茨100英鎊（約1,070港元），不過他們因為在網路上讀到一篇新聞，指有名叫「惠勒（Michael Wheeler）」的男子為性侵犯，涉嫌於2003年誘騙，及性侵兩名13歲未成年少女而被判入獄，在未經求證下，認定涉事性侵犯就是他們認識的惠勒。

死者遭暴力襲擊身亡 屍體被棄於廢置大篷車

至2024年8月24日當晚，惠勒在羅伯茨的公寓遭到暴力襲擊致死，羅伯茨和加蘭之後將屍體棄置在一處農田的廢棄大篷車內，直到3星期後，警方才接獲他失蹤消息，開展搜查。警方調查期間發現，惠勒最後一次露面是在加油站，經連日搜查，終於9月25日找到惠勒遺體，其身體多處受到嚴重傷害，包括頭骨、臉部，全身共有11處骨折。

2兇手涉嫌《謀殺罪》、《共謀謀殺罪》

英國布里斯托爾皇家法院近日宣判，羅伯茨和加蘭涉嫌干犯《謀殺罪》、《共謀謀殺罪》，加蘭亦承認曾阻止合法處理屍體；另外三名被捕男子蘭斯（Jack Rance）、華納（Angus Warner）、克萊爾（Reuben Clare）則被判定無罪。

負責調查案件的警司斯皮倫伯格（Lorett Spierenburg）指出，「只因為兇手錯誤判定他（惠勒）在2003年因為性侵兒童入獄，那怕那年惠勒只有16歲」，又感嘆「被告沒有給惠勒任何解釋機會，便奪走了一個男人的生命」。

死者遺下年幼女兒 交由前妻、妹妹照顧

惠勒母親在他遇害之前患有絕症，，一直因為兒子遇害悲慟不已，且在案件開庭審理前過世。惠勒遺下1名年幼女兒，目前已交由其前妻和妹妹照顧。

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文章授權轉載自《香港01》