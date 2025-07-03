柏林熱浪來襲小學縮短上課 在野黨籲高溫停工權入法

歐洲本週迎來熱浪，德國首都柏林今天氣溫飆近攝氏40度，罕見高溫考驗當地多數未設冷氣的幼兒園與學校。一名台灣媽媽表示，兒子就讀的小學今天已縮短每節課時間，幼兒園則建議家長盡量不要送孩童上學。部分在野政黨呼籲，應將「高溫停工權」入法，保障學童與家長健康。

歐洲多地近期連續出現極端高溫，德國氣象局預測，本週將是今年迄今最炎熱的一週。柏林市區今天最高氣溫逼近攝氏40度，已達官方定義的「極端炎熱天氣」標準。

德國學校普遍未設冷氣設備，各邦對是否放「高溫假」無統一規定。柏林採取較具彈性的做法，由各校依實際情況決定是否縮短課程或提前放學，以協助年幼學生度過酷暑，這也成為教師與家長共同面對的挑戰。

中央社採訪柏林一名育有兩名學齡兒童的台灣家長柯千卉。她表示，兒子目前就讀國小一年級，學校通常中午放學，但多數家長會為孩子報名下午的課後活動或作業輔導課，讓孩子在校續留到下午。

她說，因應高溫，學校昨天已通知家長，今天將每節課時間由45分鐘縮短為35分鐘，以便學生提早放學回家避暑。「教室沒有冷氣，大片玻璃落地窗讓陽光整天曬進來，雖然採光很好，但熱浪來襲時真的非常悶熱。」

在柏林，幼兒園的夏天幾乎就是「玩水的季節」。柯千卉笑說，女兒就讀的幼兒園每天都會在戶外設置簡單戲水區，讓孩子們踩水、潑水，「老師還會拿水管噴小孩，看起來就像在澆花一樣，畫面非常可愛」。

她也提到，過去每逢極端高溫，幼兒園通常會主動通知家長「盡量不要送孩子來園」，鼓勵讓孩子留在家中休息，但今年尚未出現類似提醒，可能與部分家長反映無法抽身照顧孩子有關。

她觀察，柏林許多家庭具備彈性工時或遠距工作的條件，能配合天氣狀況調整接送與照顧安排，「家長通常會跟主管說今天太熱，要提早帶小孩回家，或是乾脆請假，大家都滿習慣這樣做的」。

但並非所有家庭都有餘裕因應學校高溫停課或提前放學的狀況。德國綠黨（Greens）與左派黨（DieLinke）因此呼籲，應制定應對極端高溫的明確法定保障措施，包括彈性工時、基本防暑設備與勞工暫停工作權。

綠黨主張，雇主應提供包括電風扇、免費飲水、陰涼休息區等基本防暑設施，並落實彈性工時。若氣溫持續飆升，勞工應擁有合法的高溫停工權，以便家長能彈性照顧停課的孩子。

左派黨主席范阿肯（Jan van Aken）則進一步建議，當室內氣溫超過攝氏26度時，員工應可選擇在家工作，並將全職工時減少25%，例如工作6小時可視為8小時，且每小時增加10分鐘強制休息；若氣溫升至30度，工時應再減半，並提供風扇與每半小時10分鐘的休息時間。

德國最大工會Verdi也呼籲，應在歐盟層級制定工作場所的溫度上限與明確規範，並強調，勞工在健康可能受威脅時，應有權暫停工作，且不得因此遭扣薪或處罰。

對此，由中間偏右的基督教民主黨（CDU）主導的聯邦政府尚未對綠黨與左派的政策提案表態。隨著氣候變遷加劇、極端高溫日益頻繁，如何兼顧學童與勞工的健康權益，已成為德國政策制定者越來越難以迴避的議題。