米其林大廚操刀 法式料理將現身國際太空站

法國籍太空人阿德諾（Sophie Adenot）2026年將抵達國際太空站（ISS），屆時她將品嘗到如龍蝦濃湯、肥肝、洋蔥湯等，由米其林10星主廚特地為她準備的法式經典菜色。

法新社報導，歐洲太空總署（European SpaceAgency）今天說，像黑線鱈絲絨醬佐歐防風、雞肉搭配零陵香豆及奶油玉米糊，與帶有烤榛子碎粒的巧克力奶油這些菜式，未來都會出現在菜單上。

送到國際太空站的餐點，都必須符合嚴格的規範，根據歐洲太空總署的聲明，這些餐點除了不能易碎或太重，保存期限還要達到2年。

新鮮蔬果只能在新的太空船抵達時，才會出現在補給物中。

因此，在一系列由太空中心所提供的餐食中，大部分的肉類以罐裝、真空或凍乾形式保存。

為了增添趣味性，每10份餐點中，會有一份是依據特定成員的口味所安排的。

阿德諾在聲明中表示：「任務期間，分享各自的菜餚是邀請同事深入了解我們文化的一種方式。這是一種非常有力量、連結彼此的體驗。」

阿德諾的菜單由法國主廚皮克（Anne-Sophie Pic）設計，皮克總共擁有10顆米其林星星，曾於2011年獲「世界50最佳餐廳」（The World's 50 BestRestaurants）譽為最佳女主廚。

皮克表示，研發這份含4道前菜、2主菜及2甜點的菜單是一個「令人興奮的挑戰」。

今年42歲的阿德諾當過直升機試飛員，預計2026年首次登上國際太空站。