智利ALMA望遠鏡拍到宇宙初期元素影像 可研究恆星如何誕生

擁有堪稱世界最強大望遠鏡的智利ALMA天文台在39個星系中捕捉到迄今最清晰的宇宙初期組成元素影像，主要是冷氣體、灰塵和恆星光。

ALMA天文台科學操作部主管馬丁（Sergio Martin）在智利首都聖地牙哥的康塞普西翁大學（University ofConcepcion）發表這份研究時告訴法新社：「我們從未在星系中得到關於早期宇宙的如此詳細和深入資料。」

ALMA是「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（Atacama Large Millimeter/submillimeter Array）的縮寫，這套望遠鏡是由歐洲南方天文臺（EuropeanSouthern Observatory，ESO）、美國國家電波天文台（National Radio Astronomy Observatory，NRAO）和日本國立天文台共同開發。

智利因擁有漆黑夜空和清澈空氣，吸引30多個國家在當地設置天文望遠鏡。

今天發表的研究是由智利的「星系千禧核心」（Millennium Nucleus of Galaxies，MINGAL）研究計畫主任艾雷拉-卡繆（Rodrigo Herrera-Camus）帶頭進行。他向法新社表示，新取得的影像提供「機會來研究恆星如何誕生」。

若將ALMA的觀測結果搭配韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）和哈伯太空望遠鏡（HubbleSpace Telescope）捕捉到的影像，研究人員便能進一步了解星系如何演進、互動及形成恆星。