歐洲熱浪肆虐 法國停課、義國限制戶外工作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐洲熱浪肆虐，氣象學家表示今年熱浪來得「異常」早。法國1日有近2,000所學校停課，義大利限制戶外工作，土耳其持續對抗野火。歐洲各城市高度警戒，部分景點關閉。

西班牙遭遇有紀錄以來最熱6月，部分城市在7月的第一天氣溫就超過攝氏40度；義大利特倫托市高溫也達40度；倫敦等較北邊的歐洲城市也令人酷熱難耐。

歐洲聯盟「哥白尼氣候變化服務」（C3S）先前表示，歐洲升溫速度是全球平均值的兩倍，為全球暖化速度最快的大陸。

世界氣象組織（WMO）發言人努利斯表示，酷熱並非前所未見，「異常的地方是…發生在今年這個時候」。她表示，歐洲正經歷極端高溫事件，「通常我們會在夏季晚些時候才看到這種情況」。

 義大利對米蘭和羅馬等17個城市發布熱浪紅色警戒，部分大區禁止在一天中最熱的時段戶外工作。

根據法國教育部說法，法國近2,000所學校1日中午停課，教師表示教室過熱且通風不良，導致學生身體不適。艾菲爾鐵塔頂層則是連續第二天關閉。比利時布魯塞爾不銹鋼製成的原子球塔（Atomium monument）則是因為高溫來到攝氏37度也罕見關閉。

至於往北的荷蘭，部分地區警戒來到次高等級，預計氣溫將達到攝氏38度。

歐洲熱浪 義大利 高溫

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