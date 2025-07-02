土耳其警方掃毒 查獲825公斤海洛因逮捕30人

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）今天表示，警方在土耳其南部為主的區域展開一連串搜查行動，查獲825公斤海洛因並逮捕30人。

法新社報導，土耳其橫跨歐亞兩洲，處於多條毒品走私路線上，是海洛因進入歐洲市場的主要通道之一。

耶里卡亞在社群平台X上說道：「此次行動以（南部城市）阿達那（Adana）為中心，涵蓋了7個省份…我們查獲了825公斤的海洛因，並逮捕30名毒品走私嫌疑犯。」

警方同時在阿達那、哈卡里（Hakkari）、哈泰（Hatay）、伊斯坦堡（Istanbul）、萬恩（Van）、迪亞巴克爾（Diyarbakir）、麥新（Mersin）等7個省份的38個地點展開搜捕行動，並查獲非法持有的武器與「大量的」電子設備。

歐洲刑警組織（Europol）在2024年歐洲聯盟（EU）毒品市場分析報告中說道，海洛因一直是歐盟最常見的非法鴉片藥物，並且「日益仰賴海運通道，特別是透過（土耳其起航的）全球貨櫃運輸和渡輪」。

該報告提及，土耳其的犯罪網絡持續主導將海洛因批發至歐洲市場的非法買賣。

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