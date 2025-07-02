甲烷衛星迷失太空！貝佐斯贊助溫室氣排追蹤計畫受挫

紐西蘭太空總署今天表示，負有追蹤地球甲烷排放量任務以減緩氣候變遷的「甲烷衛星」已確定迷失在太空中。這項計畫是受到美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯資助。

法新社報導，「甲烷衛星」（MethaneSAT）旨在以「空前高解析度」測量溫室氣體排放。除了貝佐斯（Jeff Bezos）透過其慈善組織「地球基金會」（EarthFund）投資逾1億美元（約新台幣29億餘元），贊助方還有紐西蘭政府及美國環保基金（EnvironmentalDefense Fund）。

過去要準確估計全球各地石油和天然氣事業究竟排放多少溫室氣體甲烷，眾所周知相當困難。但據甲烷衛星團隊說法，這項計畫是「太空中最先進的甲烷追蹤衛星之一，能測量世界各地油氣產區的甲烷排放量」。

甲烷衛星去年3月由一枚自美國加州發射的美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭送入太空，但這顆受技術問題所苦的衛星近日不再回應地面控制人員的指令。

根據團隊聲明，控制人員最早在6月20日與甲烷衛星失聯，到了30日便證實它已失去所有電力，且「很可能無法恢復」。

紐西蘭太空總署（New Zealand Space Agency）高級官員強生（Andrew Johnson）表示：「這顯然是令人失望的發展。」

帶領這項計畫的美國環保基金也說，這是「令人難過的消息」，但不會終止其追蹤甲烷排放的努力。

甲烷衛星計畫雖短命，但團隊仍讚揚這項任務「的科學與科技成就是非凡的成功」。計畫主任漢伯（Steven Hamburg）也在職業社群平台LinkedIn發文表示，甲烷衛星蒐集的初步數據「非常出色」。

他寫道：「最近在（橫跨美國）德州和新墨西哥州的二疊紀盆地（Permian Basin）測量到的數值顯示，甲烷排放量是美國環境保護署（EPA）估計值的3至5倍；在（歐亞間）南裏海（South Caspian）地區觀測到的甲烷排放量則是報告數據的10倍以上。」