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歐盟提設2040年減碳90%目標 允許使用國際碳權留彈性

中央社／ 比利時布魯塞爾2日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）今天公布延宕已久的2040年氣候目標，提議設定溫室氣體排放減少90%，但為爭取質疑最力成員國的支持，而保留具爭議性的新彈性。

法新社報導，在與成員國歷經數月來的艱難協商後，歐盟宣布維持去年宣布的目標，也就是和1990年相比，2040年前要達到減碳90%的目標。

歐盟2040年氣候目標仍有待成員國和歐洲議會批准通過。這是歐盟達到2050年淨零排放目標的關鍵里程碑。

歐盟表示，和1990年相比，歐盟碳排放量已減少37%。不過，隨著多國立場右傾，氣候暖化懷疑聲浪日益高漲，歐盟氣候議題面臨越來越多的阻力。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）坦承討論的「敏感性」，並說在堅持歐盟「遠大」目標之際，對於將如何達到目標仍以「務實」態度和保留「彈性」。

為了爭取抗拒的成員國支持，歐盟執委會提議自2036年起，歐盟27個成員國可以將資助歐洲以外減碳計畫購入的碳權計入減碳成果之中，最高可達3%。

歐盟 減碳 碳排放

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