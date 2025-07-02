不是懶得丟！日本研究揭無法斷捨離的心魔 專家曝實用解方

當我們面對要不要丟東西的抉擇時，真正的困難往往不在於「怎麼整理」，而是「能不能放手」。對住了幾十年的屋主來說，家中每件物品都像是回憶的載體，拿起來就會想起過去的人事時光，讓人難以下定決心。根據日本《Saison生活研究》報導，看似簡單的「丟棄」行為，其實背後藏著很深的心理障礙：包括對物品的情感依戀、對回憶的執著，甚至對未知未來的焦慮，讓許多人不自覺囤積了大量其實用不到的東西。以下也整理了幾種常見的心理特質與實用的整理小撇步，幫助大家跨出第一步。

無法輕易丟東西的人，通常和物品之間有著深厚的情感連結，他們不僅覺得丟掉東西很可惜，還可能因此產生強烈的罪惡感，有時甚至需要透過擁有和囤積物品來感到安心。比方說，家裡堆滿了衛生紙、清潔劑等生活用品，除了想「以防萬一」外，就算是幾乎派不上用場的舊東西，也會因為「也許將來會用到」的念頭而留著不丟。對這些人來說，囤積其實是一種讓自己覺得更有安全感的方式，而他們在行為模式與性格上，也常有一些相似的特質。

1.優柔寡斷：整理時總是卡在「要不要丟」的掙扎裡，結果什麼都留著沒動 2.容易衝動購物：一看到喜歡的東西就想買，買回來後才發現根本用不上 3.對贈品與限定商品沒有抵抗力：只要是免費或限量的就忍不住收，最後擠滿了房間角落 4.愛收集的習慣：常年收集特定類型的物品，就算東西已經重複甚至失效，還是覺得不能丟

如果東西堆到影響到日常生活，這就不只是「懶得收拾」的問題，而有可能跟心理或精神疾病有關：

囤積症

一種精神疾病，患者幾乎無法丟掉任何東西，不管是舊報紙、雜誌還是用不到的紙盒都要留著，甚至堆得家裡寸步難行。他們對物品有極強的情感依賴，連送人或賣掉都會覺得非常痛苦。這種狀況通常從青少年時期就開始，如果沒有接受治療，可能會造成和外界隔絕，甚至連基本的居住都變得困難。

注意力不足過動症（ADHD）

對 ADHD 患者來說，整理東西特別困難，因為很容易被周遭的聲音或光線吸引而分心，也可能因為情緒衝動，整理到一半就開始翻看舊東西，結果偏離原本目標。再加上規劃與組織能力不足，往往最後不但沒整理好，反而讓環境變得更亂。

除了記憶力變差之外，失智症患者還會因為判斷力減弱，無法分辨哪些東西該留、哪些該丟，結果很難做決定。有些患者甚至會出現「被偷走」的妄想，擔心東西被人拿走而把物品藏在各個角落，之後又忘了藏在哪裡，讓家裡變得更亂。

如果想真正改變家裡凌亂、減少雜物帶來的壓力，《Saison生活研究》建議可以從一些簡單的方法開始，不需要一次把東西全都丟掉，也能逐步重拾整潔舒適的生活環境。

第一步，「丟掉明顯的垃圾」，可以先從最簡單的下手，把過期票根、壞掉的電器配件或沒用的包裝紙這些明顯的垃圾丟掉，讓視覺上先減輕壓力。

第二步，「將囤積物品降至最低」，盡量不要過度囤積像衛生紙、清潔劑這類生活用品，只留適量就好，家裡空間也會更舒服。

第三步，「使用頻率」，想留下哪些東西，可以依照「用得多不多」來判斷，真正常用的才保留，其他就可以考慮捨棄。